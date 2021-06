Page Content

​Während das reguläre Veranstaltungsprogramm des Museums mit Führungen und Vorträgen erst im September wieder startet, können Führungen durch die Dauerausstellung und die aktuellen Sonderausstellungen mit bis zu 10 Personen ab sofort wieder gebucht werden.

Das Museum bietet auch VIP-Führungen mit Sektempfang auf dem historischen Kreuzgang an. Informationen und Buchung unter 0651 718 1459 oder stadtmuseum@trier.de. Ferner bietet das Museum vom 2. bis 6. August jeweils von 9-13 Uhr wieder einen Sommerferienkurs für Kinder ab 6 Jahren an: Unter dem Motto „Kunst und Leben im Mittelalter“ machen sich die kleinen Besucher zu spannenden Führungen und Stadtrundgängen auf, in der Museumswerkstatt wird ausgiebig gebastelt. Die Kinder benötigen für die Teilnahme einen negativen Coronatest, wetterfeste Kleidung und Proviant. Kosten: € 50 (inkl. Material).

Anmeldung und Information: 0651 718 1452 oder museumspaedagogik@trier.de