​Unter dem Titel „Der Untergang des Römischen Reiches und die „Völkerwanderung““ spricht Professor Dr. Mischa Meier, ein Fachmann für diese Epoche, am Donnerstag, 27. Oktober, um 18.15 Uhr im Rheinischen Landesmuseum. Dabei geht er den Fragen nach: Was versteht man unter dem Begriff „Völkerwanderung“? Wer waren die damaligen Akteure? Wann und wo fand die „Völkerwanderung“ statt? Passend zum Thema der Landesausstellung zeigt der Vortrag anhand dieser und weiterer Punkte, welche Rolle das Fachgebiet des Redners für den Untergang des Römischen Reiches gespielt haben könnte.

Der Vortrag dauert etwa 60 Minuten. Tickets sind bei Ticket Regional oder an der Tageskasse erhältlich.

Antikes Thema in der Gegenwart

Bei der Podiumsdiskussion „Was bewegt uns? Mobilität und Migration in der Antike und heute“ am Freitag, 28. Oktober, im Rheinischen Landesmuseum Trier erörtern Professor Dr. Mischa Meier, Althistoriker an der Universität Tübingen, der Naturwissenschaftler Dr. Stephan Schiffels vom MaxPlanck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig und der Soziologe Prof. Dr. Ludger Pries von der Ruhr-Universität Bochum die Bedeutung von „Mobilität“ und „Migration“ zur Zeit des Römischen Reiches und heute. Aus den Blickwinkeln ihrer jeweiligen Fachrichtungen diskutieren sie zudem was Menschen zu verschiedenen Zeiten dazu bewegt, an andere Orte zu ziehen.

Die Podiumsdiskussion dauert etwa 90 Minuten. Der Eintritt ist frei.