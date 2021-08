Museen helfen Museen

Page Content

​Die Flutkatastrophe hat im Ahrtal zu beispielloser Zerstörung und großem Leid geführt. Betroffen sind dabei auch die Kunstsammlungen der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, die zum Zeitpunkt der Katastrophe in einem Depot lagerten, das komplett geflutet wurde. Nach einer mehrtägigen Notbergung sind die geretteten Objekte nun auf Initiative des Museumsverbands Rheinland-Pfalz auf verschiedene Häuser in der Bundesrepublik verteilt und dort gesichtet worden. Auch das Stadtmuseum Simeonstift Trier, dessen Direktorin Dr. Elisabeth Dühr Vorsitzende des Museumsverbands RLP ist, hat am Mittwoch über 50 Objekte aus dem Ahrtal in seine Obhut genommen.







​ Foto: Restaurator Dimitri Scher und Museumsdirektorin Dr. Elisabeth Dühr packen ein Gemälde aus dem Depot in Bad Neuenahr-Ahrweiler aus © Stadtmuseum Simeonstift



Unter Mithilfe des Trierer Restaurators Dimitri Scher, der Restauratoren Ludwig Eiden und Frank Caspers aus dem Rheinischen Landesmuseum Trier sowie der leitenden Restauratorin Eva Brachert aus dem Landesmuseum in Mainz wurden die größtenteils stark beschädigten und verschmutzten Kunstwerke ausgepackt, begutachtet und zur Trocknung eingelagert. Der Transport nach Trier wurde von der Kunstspedition Hasenkamp gesponsert. „Wo Menschen um ihr Leben und ihre Existenz kämpfen, scheint die Restaurierung von Kunstwerken zunächst zweitrangig“, erklärt Museumsdirektorin Dr. Elisabeth Dühr. „Für die Identität der Menschen im Ahrtal sind diese Werke jedoch von großer Bedeutung, ihre Restaurierung ist ein wichtiger Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Region. Ich hoffe, dass in naher Zukunft eine langfristige Lösung zur Bewältigung dieser Aufgabe gefunden wird.“Der Museumsverband Rheinland-Pfalz hat bereits einen Spendenaufruf zur Restaurierung der beschädigten Kunstwerke aus dem Ahrtal gestartet:SPENDENKONTO 193 845 054Museumsverband RLPSparkasse VorderpfalzIBAN: DE74 5455 0010 0193 8450 54BIC: LUHSDE6AXXXKennwort: Restaurierungshilfe Flut Ahrweiler