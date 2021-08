Page Content

​Die Urlaubsregion Mosel wurde weitgehend verschont vom Starkregen und der Flutkatastrophe. Es sind keine Folgeschäden entstanden und die beliebten Wander- und Radwege voll nutzbar. Auch Ausflugsziele, Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze haben geöffnet. Trotzdem sind viele Gäste zurzeit unsicher, ob ein Aufenthalt in der Region möglich ist, stornieren ihre Reise oder zögern ihren Sommerurlaub an der Mosel zu buchen. Mit dem Slogan „Ihr helft, indem ihr anreist“ informiert die Mosellandtouristik potentielle Gäste aus dem Inland über aktuelle Infos zum Aufenthalt und zu Aktivitäten vor Ort, zu Angeboten und Unterkünften an der Mosel.

„Die Urlauber erwarten keine Einschränkungen an der Mosel. Der beliebte Mosel-Radweg und auch der Moselsteig sind voll nutzbar und die Gastgeber freuen sich auf Gäste. Auch die Zufahrtswege und Straßen sind befahrbar“, versichert Sabine Winkhaus-Robert, Geschäftsführerin der Mosellandtouristik. Gäste, die ihren Sommerurlaub an der Mosel bereits gebucht haben oder planen finden auf der eigens eingerichteten Webseite www.visitmosel.de/hochwasser-info​ aktuelle Infos zum Aufenthalt und zu Aktivitäten vor Ort, zu Angeboten und Unterkünften an der Mosel sowie Hilfen zur Umbuchung.Nach den harten Monaten des Lockdowns halten die Gastgeber und Touristiker an Mosel und Saar für ihre Gäste ein umfassendes Angebot touristischer Produkte von Rad- und Wandertouren, über Wohlfühlarrangements bis zum Familienurlaub vor. Wandern, Radfahren oder Weingenuss – die Weinberge und -terrassen, die im Sommer in satten Grüntönen erstrahlen, sind ständiger Begleiter und bilden eine spektakuläre Kulisse für aktive Freizeit- und Urlaubserlebnisse mit Freunden und Familie. Entlang des Flusses verbindet der Mosel-Radweg Winzerorte und Städte miteinander und beliebte Ausflugsziele wie Tier- und Freizeitparke, Freilichtmuseen und Sommerrodelbahnen sind bequem mit dem Fahrrad zu erreichen. Auf den Moselhöhen werden Wanderer auf dem Moselsteig mit ständig neuen Eindrücken belohnt. Die schmalen Naturpfade der 24 Moselsteig-Etappen sind oftmals genauso spektakulär wie die Aussichten, zu denen sie führen. Landschaftliche und kulturelle Höhepunkte wie Europas steilster Weinberg und die Burg Eltz liegen direkt an der Strecke. Ob zu Fuß oder mit dem Rad: Unterwegs laden reizvolle Städte wie Saarburg, Trier, Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach und Cochem zu Abstechern und Übernachtungen ein.