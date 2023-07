Moselhelden 2023 gesucht

Page Content

​Passend zum Jahresthema 2023 „Mensch Mosel!“ sucht die Initiative Akteure, die sich mit ihren kreativen, innovativen Konzepten, Projekten und Maßnahmen beispielhaft für die Nachhaltigkeit in der Moselregion einbringen und mit ihren Ideen Leuchtturmprojekte schaffen. Konkret geht es um Ideen in den Bereichen „Umwelt und Naturschutz, Soziales Engagement und Regionalwirtschaft“, die dazu beitragen die Kommunen nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten.



· Ideen, die den Ressourcenverbrauch in der Region reduzieren oder aktiv zum Klimaschutz beitragen



· Projekte, die sich für soziale Teilhabe, Gleichberechtigung, Generationengerechtigkeit oder Barrierefreiheit einsetzen



· Projekte zur Stärkung der Wertschöpfung und der Wirtschaftskreisläufe in der Region



· Projekte, die regionale Ressourcen in besonderem Maße bündeln und für ihre Ideen nachhaltig einsetzen



· Projekte, die neue multifunktionale Orte schaffen, wie z.B. eine „Zukunftswerkstatt“ in einem Dorfgemeinschaftshaus



· Ideen, die zum Erhalt der Natur und Landschaft in der Moselregion beitragen und diese für Menschen erlebbar machen



· Umsetzbare Ideen, realisierbare Vorhaben



· Projekte, die offen gegenüber Veränderungen sind, mit der Zeit gehen und sich für die Nachhaltigkeit und Diversität unserer Gesellschaft einsetzen



· Vorrangig neue und zukunftsweisende Projekte und Maßnahmen



· Nachhaltige, langfristige Projekte mit Reichweite / Präsenz



· Projekte mit Vorbildcharakter für die Moselregion



· Projekte mit Übertragbarkeit (z.B. Start-ups)



Voraussetzung ist, dass es sich um neue, zukunftsweisende, und realisierbare Vorhaben handelt und die Projektideen in der Öffentlichkeit kommuniziert werden dürfen. Bei der Auswahl der Jury spielen auch Projekte mit Vorbildcharakter für die Moselregion und Übertragbarkeit eine bedeutende Rolle.

Gold-prämiert werden die ersten sechs Plätze mit einem Preisgeld in Höhe von jeweils 1.000 EUR, das vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz bereitgestellt wird. Zusätzlich wird ein weiteres Preisgeld für den Publikumspreis in Höhe von 1.000 EUR vergeben.



Unter www.faszinationmosel.info/moselhelden können sich bis 31. August 2023 sowohl Einzelpersonen als auch Vereine, Initiativen, Interessengemeinschaften, Unternehmen und Kommunen für den Moselhelden-Preis bewerben. Die eingereichten Gold-Ideen werden einer Fachjury, bestehend aus Mitwirkenden im Netzwerk der Regionalinitiative „Faszination Mosel“ und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz vorgestellt und von dieser bewertet. Außerdem stimmt die Öffentlichkeit in einer Online-Abstimmung für ihren Publikumsliebling ab. Unter allen Voting-Teilnehmern verlost die Regionalinitiative drei „Gold-Genuss-Pakete“, die den Gewinnern einen wahren Goldmoment bescheren!



Die finale Preisverleihung findet am 8. November 2023 im Rahmen des 14. Moselkongresses in Kröv statt. Hier werden alle Mosel-Helden öffentlich vorgestellt. Ihnen winkt die Goldprämierung: Preisgeld, Urkunde und Trophäe!



Hintergrund:

Für die Regionalinitiative ist die Preisverleihung #moselhelden2023 ein weiterer, wichtiger Baustein, um die Mosel als führende Genussregion Deutschlands zu positionieren.

Gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums sowie Westenergie.









Text und Bild: Regionalinitiative „Faszination Mosel"



Gemeinsam mit der Wirtschaftsstandortmarke „Rheinland-Pfalz.Gold“ und Westenergie prämiert die Regionalinitiative innovative, durchdachte und kreative Leuchtturm-Projekte, die sich in besonderem Maße für eine nachhaltige und zukunftsfähige Moselregion einsetzen, wie zum Beispiel: