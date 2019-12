Faszination Wein

Page Content

​Die Landwirtschaftskammer und Mosel-Weinwerbung veranstalten vom 24. bis 26. Januar 2020 zum 28. Mal das Weinforum Mosel in den römischen Thermen am Viehmarkt. Die Besucher haben die Gelegenheit 220 Weine von rund 60 Erzeugern zu probieren. Seinen besonderen Charakter erhält das Weinforum Mosel durch die Kombination aus themenorientierter Weinpräsentation und Weinmesse. 30 Weingüter aus dem gesamten Mosel-Gebiet, die im Rahmen der Landesweinprämierung hohe Bewertungen und Auszeichnungen erhalten haben, stellen den Besuchern eine Auswahl aus ihrem Sortiment vor. Die Aussteller beim Weinforum kommen in diesem Jahr aus den Landkreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell.

Darüber hinaus bietet das Weinforum Präsentationen zu verschiedenen Themen. Unter dem Motto „Staatsehrenpreisträger am Fluss“ gibt es einen Verkostungsbereich mit Weinen von allen Mosel-Weingütern, die in diesem Jahr mit der höchsten Auszeichnung der rheinland-pfälzischen Weinprämierung geehrt wurden. Ein weiterer Bereich widmet sich unter dem Titel „Sekt“ den prämierten Spitzenschaumweinen im Anbaugebiet. Zudem können die Besucher die Siegerweine der Landesweinprämierung 2019 verkosten. Neben den Siegerweinen von der Mosel gibt es hier auch Gelegenheit, die besten Weine der benachbarten Anbaugebiete Ahr und Mittelrhein zu verkosten. Die Siegerweine von Mosel, Ahr und Mittelrhein werden jährlich in einer verdeckten Probe im Weinbauamt in Wittlich von einer Fachjury aus den besten der prämierten Weine ermittelt.​



Die Auswahl der Betriebe aus der Prämierung garantiert eine hohe Qualität der angebotenen Produkte. Die meisten Weine stammen von der Rebsorte Riesling, die in ihrem ganzen Facettenreichtum von trocken über feinherb bis edelsüß beim Weinforum probiert werden kann. Vor allem Weine der Burgundersorten von Weiß über Rosé bis Rot ergänzen das Angebot, aber auch Spezialitäten wie Elbling, Gewürztraminer und Kerner werden von den Winzern beim Weinforum angeboten. Ab Januar 2020 ist es möglich, sich unter www.weinforum-trier.de eine individuelle Liste der präsentierten Weine nach verschiedenen Präferenzen ​herunterzuladen. Das gibt den Besuchern die Möglichkeit, sich im Vorfeld einen auf persönliche Vorlieben zugeschnittenen Probe-Rundgang zu gestalten.



Die Kombination mit dem antiken Ambiente der römischen Thermen macht das Weinforum zu einer einzigartigen Weinveranstaltung. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach den Eintrittskarten. Vor allem die Karten für Freitag und Samstagnachmittag waren in den vergangenen Jahren sehr schnell vergriffen. Mit den zusätzlichen Öffnungszeiten am Samstagvormittag haben die Veranstalter vor einigen Jahren auf die hohe Nachfrage reagiert.







Die Öffnungszeiten und Eintrittspreise des Weinforums:

Freitag, 24. Januar, 14:30 bis 19:30 Uhr: 33,00 Euro



Samstag, 25. Januar, 10 bis 14 Uhr: 27,50 Euro



Samstag, 25. Januar, 15 bis 20 Uhr: 39,50 Euro



Sonntag, 26. Januar, 11 bis 17 Uhr: 33 Euro



Im Preis enthalten sind der Eintritt in die Viehmarktthermen, Katalog und die Verkostung aller Weine und Sekte. Die Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag als Bahnfahrkarte für Hin- und Rückfahrt in allen Nahverkehrszügen der Bahnstrecke Koblenz-Trier-Koblenz sowie in allen Verkehrsmitteln (Bahn und Bus) des Verkehrsverbundes Region Trier (VRT).



Karten für das Weinforum Mosel gibt es im Vorverkauf unter www.ticket-regional.de​​.







Unterstützt wird das Weinforum vom Gerolsteiner Brunnen, der das zum Wein passende Mineralwasser zur Verfügung stellt, sowie von der Sparkasse Trier. Gastronomischer Partner des Weinforums ist Markus Reis aus Zeltingen. Er bietet regionale Gerichte aus der Küche des Hotel-Restaurants „Zeltinger Hof – Gasthaus des Rieslings“ an.