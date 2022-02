Infoveranstaltung für interessierte Künstler:innen

Page Content

Trier (red). Zur weiteren Planung des Events "Mosel – Kunst am Fluss" am 16. und 17. Juli 2022 lädt die Regionalinitiative "Faszination Mosel" alle interessierten Künstler:innen und Kunsthandwerker:innen in der gesamten Moselregion am Donnerstag, 17. März 2022, 16:09 Uhr zu einem Online-Meetings ein.

​​​​​​​​Nach einem ersten Treffen im Januar geht es nun konkret um die organisatorischen Vorbereitungen des Wochenendes für Künstler:innen und Kunsthandwerker:innen. Simone Röhr und Vanessa Brockmüller werden über das Vorhaben informieren, weitere Ideen und Anregungen aufgreifen sowie Fragen beantworten.

Alle interessierten Künstler/innen aus dem Weinanbaugebiet Mosel (einschließlich Saar, Ruwer, Sauer und Lieser) sind herzlich eingeladen, an dieser kostenfreien und unverbindlichen Veranstaltung teilzunehmen.

Die Teilnahme am Meeting ist per Computer, Tablet oder Smartphone möglich: https://meet.goto.com/677880941​. Die Einwahl über Telefon ist auch möglich: 0721-9881 4161 (Zugangscode: 677-880-941).



Das Vorhaben "Aus- und Aufbau der Markenfamilie Faszination Mosel" ist gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums.