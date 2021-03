Die Faszination des Verbrechens

Page Content

​„Mordlust – Verbrechen und ihre Hintergründe“ ist einer der beliebtesten True Crime-Podcasts Deutschlands und wird im Februar 2022 in Deutschland live auf Tournee gehen. Nachdem die drei Ersttermine für November 2021 innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft waren, werden im Frühjahr 2022 aktuell 15 Tournee-Städte die „Mordlust – Partner In Crime Tour 2022“ präsentieren. Der exklusive Eventim-Ticket-Presale begann am Mittwoch, den 17. März 2021. Ab Freitag, den 19. März 2021 gibt es dann auch Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen, zum Beispiel bei www.kartenvorverkauf-trier.de.



Wahre Verbrechen – True Crime – übt schon immer eine starke Faszination auf die Menschen aus. In Zeiten von Podcasts und TV-Streamingdiensten erhält das Genre aktuell immer mehr bekennende Fans – und das weltweit.



Die Journalistinnen Laura Wohlers und Paulina Krasa erzählen in ihrem Podcast von wahren Kriminalfällen aus Deutschland und diskutieren deren strafrechtliche, psychologische und gesellschaftspolitische Hintergründe. Dabei gehen die zwei Freundinnen spannenden Fragen nach wie: Wann gilt jemand als schuldunfähig? Was ist das Stockholm-Syndrom? Was passiert bei einem Indizienprozess? Und wieso legen Unschuldige ein falsches Geständnis ab?



Die „Mordlust – Partner In Crime Tour 2021 | 2022“ ermöglicht dem Publikum, den Macherinnen nicht mehr nur zu Lauschen, sondern mit allen Sinnen dabei zu sein. Außerdem soll das Publikum aktiv in die Vorstellung eingebunden werden. Denn egal, ob Mord aus Habgier, niedrigen Beweggründen oder Mordlust: für die meisten Verbrechen gibt es eine Erklärung. Danach suchen Laura Wohlers und Paulina Krasa – gemeinsam mit ihrem Publikum.



Der zugehörige Podcast startete im J​uli 2018 und erscheint seit Januar 2019 alle 2 Wochen im Angebot von „funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF für Jugendliche und junge Erwachsene“ sowie bei allen gängigen Podcast-Plattformen.



Einlass ab 16 Jahren.





Foto: Jens Fussan