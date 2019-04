Techno-Marching-Was?

Page Content

​​Das elfköpfige Ensemble aus Hamburg arrangiert bekannte Techno-Songs neu und bringt sie als Brass-Band auf die Straßen und Bühnen Europas. Gründer Thomas Burhorn erklärte der ZEIT, man wolle "elektronische Musik zurück zu ihren Wurzeln bringen." Er sagt, sie "sei etwas Archaisches, wie das Tanzen zu Trommelrythmen am Lagerfeuer" und macht deutlich, was Meute so besonders macht: "Wir produzieren diesen archaischen Moment wieder akustisch und geben der elektronischen Musik dadurch, was ihr in Clubs üblicherweise fehlt: die Performance. Bei uns sieht man, wenn die Bassdrum geschlagen wird und das ist geil." Dass das Konzept funktioniert, zeigen allein schon die Millionen YouTube-Klicks, die Meute für sich verzeichnen kann. Ihre Version den Songs You & Me​, im Original vom britischen Elektro-Duo Disclosure, wurde in den letzten zehn Monaten ganze 18 Millionen Mal aufgerufen.

Nicht umsonst betitelt die F.A.Z Meute als "Die Rattenfänger von Hamburg." Bei ihren Konzerten vereinen die elf Profimusiker dann Menschen, die auf den ersten Blick so gar nicht zusammen passen: Dort stehen Techno-Fans und Raver neben Jazz-Liebhabern, die Meutes Big-Band-Sound zu schätzen wissen. So richtig verstehen kann man das Phänomen erst, wenn man die Musiker in ihren roten Uniformen einmal live und in Farbe gesehen hat - die zahlreichen YouTube-Videos der Straßen-Performances geben aber zumindest einen Vorgeschmack.

Zusammen mit der Rockhal verlosen wir deshalb 3x2 Tickets für das Konzert der Techno-Merching-Band am 13. April 2019.

​Hier Klicken zum Gewinnspiel! ​



Fotos: Steffi Rettinger