Page Content

​Trier (red). Anlässlich des Matthiasfests laden die Benediktiner am Mittwoch, den 23. Februar 2022 um 20.00 Uhr in die Basilika St Matthias zur Mitfeier der Vigil ein - zu einem meditativen Abendgottesdienst mit Choralgesang, Psalmengebet, Verkündigung des Evangeliums zum Festtag und feierlichem Lobpreis – zu einer Stunde der Erholung für die Seele, wie es die Abtei beschreibt.

Am Donnerstag, den 24. Februar 2022, schließt sich um 10.00 Uhr das Hochamt zum Matthiasfest an.

Am Sonntag, den 27. Februar, findet um 10.00 Uhr das Pontifikalamt mit Weihbischof Franz Josef Gebert in der Matthiasbasilika statt.

Der Apostel Matthias wird seit der Mitte des 12. Jahrhunderts an diesem Ort im Süden Triers verehrt. Ein Teil seiner Gebeine war auf Geheiß der Kaiserin Helena zu Beginn des 4. Jahrhunderts nach Trier gebracht worden. Sein Sarkophag befindet sich seit 1127 in der Krypta der Basilika und ist seit dem Mittelalter Anziehungspunkt für tausende von Pilger:innen, die zu Fuß von weither an seine Grablege wallfahren.





Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten ist nicht mehr erforderlich. Es gelten die 3G-Regel und die Maskenpflicht.





Das Foto zeigt den Sarkophag des Apostel Matthias in der Krypta (Foto: Hilde Greichgauer, Abtei St. Matthias).