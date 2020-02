"Ein Whiskey Sour passt immer!"

Page Content

Barchef Matthias Bernard kann inzwischen schon auf gut zehn Jahre im Walderdorffs zurückblicken. Als Student fing er 2009 in der Küche an, nachdem er beim Chef ganz spontan und initiativ nach einem Job gefragt hatte​. Schon einige Wochen später führte sein Weg aus der Küche an die Theke und schließlich zum Restaurantfachmann und Barchef. Die größte Herausforderung dieses Jobs ist es auch gleichzeitig, was Matthias am meisten daran schätzt: Auf die Bedürfnisse der Gäste eingehen. "Ich habe großes Interesse daran, neue Drinks zu kreieren und die Getränkekarte weiterzuentwickeln. Außerdem gefallen mir die vielen netten Gespräche an der Bar mit den Gästen – kurz gesagt: die Arbeit mit vielen​ verschiedenen Menschen vor und hinter der Theke macht einfach Spaß."



​Dabei kommt es natürlich regelmäßig auch zu kuriosen Zwischenfällen - davon kann wohl jeder erzählen, der in der Gastronomie arbeitet. In besonderer Erinnerung, so verrät uns Matthias, blieb ihm die Basilikum-Geschichte: "Drei junge Männer hatten vergangenen Sommer unseren Cocktail „Gin Basil Smash“ getrunken, den wir allerdings nicht immer anbieten. Sie waren so begeistert, dass sie beim nächsten Besuch einige Monate später an einem Samstagabend einen XXL-Basilikum-Topf mitgebracht hatten, damit ich ihnen den Cocktail wieder so zubereiten kann wie das letzte Mal. Diese nette Aktion der Gäste hatte mich total gefreut." Ob ein ganzer Topf Basilikum nicht übertrieben ist? Matthias versichert uns das Gegenteil. Für drei Gin Basil Smash braucht man ganz schön viel Basilikum! Dafür sei der Cocktail aber auch ganz schön lecker. Grund genug also, den Kräutergarten (oder das Regal im Supermarkt) zu plündern.

Aber auch mit einer Menge Basilikum kann beim Cocktail-Mixen noch einiges schiefgehen. Und da sprechen wir natürlich nicht aus Erfahrung... Also fragen wir für einen Freund: Was ist die Kunst des Cocktail-Mischens? Das Geheimnis, so Matthias, liegt in der genauen Zusammensetzung des Drinks. "Ein guter Cocktail darf eigentlich nicht nach Alkohol schmecken. Ein Schuss Gin oder Rum zu viel und schon schlägt der Geschmack um. Die Harmonie bei der Auswahl der Zutaten ist besonders wichtig." Das klingt logisch, ist notiert. Für alle, die lieber auf Nummer Sicher gehen, hat der Walderdorffsche Barchef aber auch einen Geheimtipp: "Ein Whiskey Sour passt immer!" Und mit einem schönen Mosel-Weißwein kann man sowieso kaum etwas falsch machen. "Ich kann nur empfehlen, Weine von engagierten Jungwinzern zu probieren, wie z.B. vom Weingut Lenhardt aus Mehring."

Und wo wir schon bei den Insider-Infos sind, lassen wir uns zum Abschluss noch einen Gastro-Tipp fürs Walderdorffs geben. "Gerade in unserem Restaurant Astoria​ passt die Vorspeisenvariation unseres Chefkochs Harald Wöhrle gut mit den Weinen vom Weingut Patrick Zilliken aus Nittel zusammen. Oder man teilt sich mit Freunden im Bistro​ ein paar leckere Tapas und eine Flasche mallorquinischen Rotwein, den 8 Vents."

Na dann kann das nächste Wochenende ja kommen!





Foto: Walderdorffs