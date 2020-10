Maske auf!

Page Content

​​Trier. Maske an? Maske aus? Das hin und her in der Trierer Fußgängerzone hat jetzt ein Ende. Wie der Trierische Volksfreund berichtete, ​habe OB Wolfram Leibe in der Bürgersprechstunde am Donnerstagabend ​erklärt, dass die Maskenpflicht in der Fußgängerzone ab Montag rund um die Uhr gelte. Die neue Regelung soll Verwirrung vorbeugen und die Maßnahme generell eindeutiger und nachvollziehbarer gestalten.

Kurz gesagt: Ab Montag muss die Maske in der gesamten Fußgängerzone oben bleiben, unabhängig vom Wochentag oder der Anzahl der Menschen, die dort unterwegs sind. "Oben" gilt dabei übrigens auch für die Nase - die sollte nicht rausschauen.​​





Foto: Pexels / Norma Mortenson