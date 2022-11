Martinszüge in Trier

Page Content

​Im November finden zahlreiche Martinsumzüge im Stadtgebiet statt. Die Autofahrer werden in der Dämmerung um besondere Rücksicht gebeten. Viele der Umzüge sind relativ klein und verlaufen größtenteils über Gehwege, so dass sie kaum Verkehrsbehinderungen darstellen. Eine Ausnahme ist der große Innenstadtumzug am 10. November, der auch zweimal die Nordallee kreuzt. Es sind unter anderem folgende Martinszüge geplant:

Freitag, 4. November:

Ruwer, 18.30 Uhr, ab Grundschule zum Festplatz Hüsterwiese.

Mittwoch, 9. November:

Biewer, 18 Uhr, ab Achterweg (Schreinerei Petri) durch die Unterführung zum Sportplatz.

Donnerstag, 10. November:

Pfalzel, 18 Uhr, ab Kirchplatz zum Moselufer

Innenstadt/Trier-Nord, 18 Uhr, ab dem Hof der Karl-Berg-Musikschule (Paulinstraße 42 b/c) über Paulinstraße, Porta Nigra-Vorplatz, Fußweg vor der Porta (Allee), Kreuzung Nordallee, Engel- und Maarstraße zur Kirche St. Martin Mariahof, 18 Uhr, ab Kirchplatz vor St. Michael und wieder zurück.

Zewen, 18 Uhr, ab Pfarrkirche Lindscheidstraße zum alten Sportplatz.

Feyen/Weismark, 18 Uhr, ab Kirche St. Valerius zum Sportplatz Feyen.

Freitag, 11. November:

Neu-Kürenz, 17.45 Uhr, ab Kita St. Augustinus zum Parkplatz beim Turm Luxemburg.

Gartenfeld, 18 Uhr, ab Kirchplatz St. Agritius.

Irsch, 18 Uhr, ab Georgstraße zum Parkplatz am Sportplatz.

Samstag, 12. November:

Heiligkreuz, 17 Uhr, ab Kirche St. Maternus zur Trevererschule

Euren, 17.45 Uhr, ab Kirche St. Helena nach Vor Plein.

Kernscheid, 17.30 Uhr, ab Kita zum Sportplatz.

Tarforst, 18 Uhr, ab Kirche Am Hötzberg durch umliegende Straßen und zurück.

Ehrang (Bausch), 18 Uhr, ab Parkplatz auf der Bausch und zurück.

Filsch, 18.30 Uhr, ab Ahrstraße bis Von-Babenberg-Straße.

Sonntag, 13. November:

Trier-Süd, 18 Uhr, ab Freihof St. Matthias durch umliegende Straßen und wieder zurück.

Alt Kürenz, 18 Uhr, ab Domänenstraße, Zum Schlosspark, Schlosspark (vor der Orangerie)





Stand: 26. Oktober, alle Angaben ohne Gewähr.











Foto: Pexels.com