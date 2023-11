Page Content

​Trier (red).

Das kreative Flair und die einzigartige Atmosphäre sowie die Vielfalt der präsentierten Kunstobjekte machen den Kunstmarkt zu einem kulturellen Ereignis in der Region Trier. Es ist ein Forum für die Begegnung und den Austausch mit Künstlerinnen und Künstlern. Ein breites Spektrum künstlerischer Medien wie Malerei und Zeichnung, Fotografie und Druckgrafik sowie Bildhauerei und weitere Techniken erwartet die Gäste. Der Eintritt ist frei.Künstlerinnen und Künstler haben am „Markt der Künste“ jedes Jahr die einmalige Gelegenheit ihre Werke in den hellen Räumen der Kunsthalle Trier und der Ateliers der Europäischen Kunstakademie auszustellen. Unter ihnen sind auch Studierende und ehemalige Studierende des berufsbegleitenden Kunststudiums der Kunstakademie. In diesem Jahr sind folgende Künstlerinnen und Künstler dabei:Susanne Adler, Maike Ambrock, Christine Bäumler, Horst Binsl, Natalie Breser, Rainer Breuer, Andrea Coelsch, Ursula Dahm, Wolfgang Dienhart, Carmen Dieschbourg, Thomas Donath, Vesna A. Fiazza, Eleonore Gerhards, Roland Grundheber, Josef Hammen, Ellen Helfrich, Sabine Horras, Petra Hübel, Anton Huber, Gisela Hubert, Kamen Kissimov, Tom Klein, Annette Krämer, Silke Kruse, Dorothee Lansch, Anna Markfort, Ute Meyer, Manfred Michel, Alexander Harry Morrison, Barbara Münstermann, Renée Nesca, Catherine Noyer, Luc Paulus, Karl-Heinz Pesch, Andrée Philippart, Elke Reis, Michael Rolf, Mathilde Roller, Peter Schäfer-Oswald, Carmen Schmidt, Barbara Siegert, Heike Simon, Kerstin Steffes, Alexa Thelen-van den Hoek, Helmut Thewalt und Emanuela Wille.Der Förderkreis der Europäischen Kunstakademie ermöglicht mit dem jährlichen „Markt der Künste“ Künstlerinnen und Künstlern aus Trier und der Region ihre Kunstwerke direkt zum Kauf anzubieten. Mit dem Erlös aus der Standgebühr unterstützt der Förderkreis die Europäische Kunstakademie. Am Stand des Förderkreises gibt es Informationen über die Mitgliedschaft sowie Unterstützungsmöglichkeiten für die Europäische Kunstakademie.Ralf Brauner gestaltet die musikalische Umrahmung. Das Restaurant Herrlich Ehrlich sorgt für Getränke und Speisen.​