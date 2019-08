Dance with Mando Diao

Page Content

​Heiß, heißer, Mando Diao! Bei kuscheligen 30 Grad Außentemperatur lud die schwedische Rockband Mando Diao​ am Sonntagabend im luxemburgischen den Atelier zum kollektiven Work-Out in Sauna-Atmosphäre ein. Doch kaum ein Fan ließ sich von steigenden Temperaturen und latentem Sauerstoffmangel unterkriegen – zu sehr zog Frontmann und Sänger Björn Dixgård die Fans in seinen Bann. An dieser Stelle sei ihm der höchste Respekt dafür ausgesprochen, dass er tatsächlich den ganzen Abend in Jeans und langärmligen Hemd überstand, obwohl letzteres schon nach der ersten Viertelstunde komplett durchgeschwitzt schien. Aber auch das Publikum bewies eine Menge Ausdauer und vor allem eine überwältigende Begeisterung für die schwedische Band, die sich nicht zuletzt durch die ohrenbetäubende Lautstärke im Atelier offenbarte. Wenngleich Alter und Geschlecht der Fans sehr durchmischt war, wurde doch deutlich, dass gerade die Herzen der weiblichen Zuschauer besonders für Björn Dixgård schlagen. Ob das nur an seiner markanten Stimme und den Fähigkeiten als Musiker liegt? Oder vielleicht doch auch an der charmanten Überheblichkeit, die der Sänger ausstrahlt? Es soll an dieser Stelle ein Geheimnis bleiben.

Die Setlist des Abends war gespickt mit alten und neuen Songs, getragen von Mando Diaos großen Klassikern wie Long Before Rock'n'Roll, Gloria, Forgive Forget (als Anleihe des Projekts Caligola, dem Dixgård​ und sein ehemaliger Co-Frontmann Gustaf Norén angehörten) oder der melancholischen Ballade Ochrasy. Damit es sich auch lohnt bis zur Zugabe zu bleiben, haben die Schweden die begehrtesten Hits natürlich bis zum Schluss aufgehoben. Und so entließen die fünf Jungs ihre treuen Fans mit Black Saturday und schließlich – endlich! – mit Dance With Somebody tanzend in die laue Soommernacht. ​