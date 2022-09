Magische Momente an der Mosel

Page Content

​Comedy, Theater, Artistik, Tanz und natürlich: jede Menge Musik. Damit nahm der Kulturhafen Zurlauben eine Woche und gleich zwei Wochenenden lang ordentlich Fahrt auf. Und alle Partner, vom Mosel Musikfestival bis zum Jazzclub Trier, vom Clouds Kollektiv über den Kulturraum Trier bis zum Kleinen Volkstheater, vom Verein „30 für Trier“ über die Tanzschule „Dance in Trier“ bis zum Musiknetzwerk, blickten am Ende hocherfreut auf die Atmosphäre an Triers schönstem Ufer zurück.

„Der Kulturhafen erweckt den Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger nach einer Stadt am Fluss mit Leben. Denn die Mosel ist nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern auch und vor allem ein Wohlfühlfaktor, der Trier lebens-und liebenswert macht“, fasst TTM-Geschäftsführer Norbert Käthler zusammen. Insbesondere die größere Bandbreite des Programms zeige all das, was Kultur am Fluss den Menschen bieten könne. So waren mit dem Clouds Kollektiv und dem Kleinen Volkstheater neue Kooperationspartner dabei, doch auch die Künstler*innen am Comedy Slam oder beim zweitägigen Quattropop-Festival traten allesamt zum ersten Mal an der Mosel auf. Letzteres bespielte die Bühne an der Zurlaubener Ufertreppe erneut zwei Tage lang mit Rap, Punk und rockigen Tönen, wobei „2Panheads“ aus Metz sowie MAZ aus Luxemburg zu echten Publikumslieblingen mutierten. An anderen Tagen des Kulturhafens konnten das auch die Berliner Live-Band „Cats&Braekkies“, der Orgel-Cover-König Mambo Schinki oder der Comedian Serkan Ates Stein für sich verbuchen.

Den Abschluss des Kulturhafens bildete am gestrigen Sonntag ein Familienprogramm, unter anderem mit dem Künstlerkollektiv „Freie Vögel“, das eine herausragende Qualität bot. „MancheProgrammpunkte hätten sicherlich eine noch größere Aufmerksamkeit verdient gehabt“, findet Käthler im Rückblick. „In jedem Fall waren dieMosel und ihre Hafenatmosphäre der Star des Festivals. Das alles hat den Kulturhafen auch 2022 zu einem großen Erfolg gemacht, ebenso wie die umkomplizierte und freundschaftliche Kooperation mit den Kulturinstitutionen. “Der Kulturhafen Zurlauben wird 2024 erneut stattfinden. 2023 kehrt hingegen die Illuminale zurück in die Innenstadt.​











Foto: Trier Tourismus und Marketing GmbH