Feierliche Eröffnung des Neubaus MVZ Radiologie

​Der Bau des neuen MVZ-Gebäudes für Radiologie vor dem Haupteingang des Klinikums Mutterhaus, der im September letzten Jahres begann, ist abgeschlossen: Die Fachärzte Dr. med. Claudia und Dr. med. Manfred Fischer setzen ihre Arbeit in den modernen Räumlichkeiten fort. Im Zuge dessen wird die Behandlungskapazität für die Versorgung ambulanter Patienten erweitert. Insgesamt 3,3 Millionen Euro wurden in den Neubau und dessen Ausstattung mit einem neuen CT und MRT investiert. „Nach nur acht Monaten wurde das Bauprojekt auf einer Grundfläche von rund 240 Quadratmetern mit modernster technischer Ausstattung erfolgreich umgesetzt“, freut sich Markus Koenen, der die Gemeinnützige Medizinische Versorgungszentrum am Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen GmbH bis zum 1. April dieses Jahres als Geschäftsführer leitete und den Bau von Anbeginn aktiv begleitet hat.



Vor über einem Jahr haben Dr. med. Claudia und Dr. med. Manfred Fischer ihre Tätigkeit im Medizinischen Versorgungszentrum für Radiologie am Klinikum Mutterhaus aufgenommen, nachdem ihre Gemeinschaftspraxis aufgrund der Folgen der Flutkatastrophe 2021 schließen musste. Während der Bauphase des neuen MVZs waren Dres. Fischer in einer modernen Containerlösung auf dem Klinikgelände untergebracht, um ihre Patienten weiterhin bestmöglich zu behandeln. Die offizielle Einweihung des Neubaus MVZ Radiologie wurde im Rahmen einer Einsegnung durch Pfarrer Prof. Dr. Martin Lörsch gemeinsam mit Geschäftsführung und Mitarbeitern des Klinikums und benachbarten MVZs gefeiert. Patienten, Besucher und niedergelassene Ärzte werden in der zweiten Jahreshälfte bei einem Tag der offenen Tür durch die neuen Räumlichkeiten geführt.





Durch die strategisch günstige Lage des MVZs am Klinikum Mutterhaus ergibt sich eine enge Verzahnung und Zusammenarbeit in der ambulanten und stationären Versorgung der Patienten. Durch den Ausbau der Kapazitäten sollen zudem die Wartezeiten der Patienten deutlich reduziert werden: „Unser Neubau stellt einen wichtigen Schritt dar, um die moderne und wohnortnahe medizinische Versorgung unserer Patienten kontinuierlich zu optimieren und auf höchstem Niveau anzubieten. Die räumliche Nähe von Ärzten unterschiedlicher Fachbereiche bietet optimale Voraussetzungen für eine ganzheitliche und interdisziplinäre Patientenbetreuung“, äußert sich Markus Hommes, der seit 1. April dieses Jahres als neuer Geschäftsführer des MVZs die Nachfolge von Markus Koenen übernommen hat.