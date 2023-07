Page Content

​Das Ada-Lovelace-Projekt der Universität Trier bietet in den Sommerferien in Kooperation mit der Junior Uni Daun spannende MINT-Workshops für 11- bis 14-jährige Schülerinnen an. Die Schülerinnen können beispielsweise Programmieren lernen oder eine Forschungsreise zum Weinfelder Maar unternehmen. Beide Workshops finden in Daun statt. Neben den Kursen des Ada-Lovelace-Projekts bietet die Junior Uni Daun ein abwechslungsreiches Sommerferienangebot für alle Kinder ab 7 Jahre an.







Text: Universität Trier



Freitag, 11. August 2023, 9:30-16:00 Uhr: Vom Vulkan zum Maar – NaWi geht das?Montag, 14. August 2023, 09:30 -16:00 Uhr: Roberta und die grüne StadtWeitere Informationen zu den Workshops und zur Anmeldung: www.ada-lovelace.uni-trier.deDas Ada-Lovelace-Projekt der Universität Trier setzt sich zum Ziel, Schülerinnen für MINT-Studiengänge zu interessieren und zu motivieren, sowie Studentinnen der MINT‐Fächer während ihres Studiums zu begleiten. Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration, das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit und durch den Europäischen Sozialfonds Plus.