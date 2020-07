Digitale Angebote für Schülerinnen in MINT

Page Content

​Neben der Vorstellung einer Vielzahl von MINT-Studiengängen, der Hacker School und der YoutubeReihe #AdaExperimentiert bietet das Trierer Kompetenzzentrum für Frauen in MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) seit Kurzem auch ein digitales Mentoring an.

Das digitale Mentoring richtet sich an Schülerinnen, die Unterstützung in einem MINT-Fach benötigen oder sich über einen Studiengang im MINT-Bereich informieren möchten. Zudem können sich die Schülerinnen mit den erfahrenen und qualifizierten Mentorinnen über das große Spektrum an Studienmöglichkeiten an der Universität Trier austauschen und mehr erfahren unter anderem über die Fächer Computerlinguistik, Data Science, Wirtschaftsmathematik, Umweltgeowissenschaften und Informatikwissenschaften. So sollen mögliche Hemmschwellen abgebaut und mehr Mädchen sowie junge Frauen für eine Karriere im MINT-Bereich gewonnen werden.

Nach einer Anmeldung auf der Webseite des Ada-Lovelace-Projekts (www.ada-lovelace.de) werden die Schülerinnen mit Studentinnen zusammengebracht. Mit diesen Mentorinnen können sie sich über verschiedene Informationskanäle austauschen. Das Angebot soll nicht nur während der Coronakrise, sondern darüber hinaus die Mentoring-Kompetenz des Ada-Lovelace-Projekts auch digital verfügbar machen.

Die „Hacker School goes #female @home“ findet am 1. und 2. August, jeweils von 10 bis 14 Uhr statt. In den Online-Kursen können Mädchen im Alter ab 11 Jahren erste Schritte im Programmieren machen. Anmeldungen sind zu Single-Kursen oder zu zweit als Tandem-Partnerinnen möglich, um gemeinsam mit Studentinnen der Universität Trier @home zu hacken. Die Themen reichen von Scratch und Python über Calliope mini bis hin zu Webprogrammierung mit HTML/CSS und Machine Learning.

Teilnahmevoraussetzung sind ein PC oder Laptop mit Internetzugang und Webkamera. Anmeldung und Infos: www.hacker-school.de/girls-hacker-school.​​​​