Viel mehr als nur eine Violinistin

​Lindsey Stirling spielt nicht einfach nur Geige. Sie lebt und tanzt und genießt ihr Geigenspiel und ihre Fans tun es ihr gleich. Dabei ist ein Konzert der Musikerin nicht nur Konzert, sondern gleichzeitig auch Licht-Show und Tanz, mal alleine, mal mit Unterstützung durch weitere Tänzerinnen, aber immer beeindruckend. Sogar ihr Outfit wechselte mehrmals an diesem Abend, passend zum Thema der Lieder, die im Wechsel aus ruhigen und energiegeladenen Stücken wunderbar aufeinander abgestimmt waren.



Insgesamt gestaltet die amerikanische Violinistin ihre Konzerte nicht nur als riesige Bühnenshow, sondern auch sehr interaktiv. Auch am Freitag in Luxemburg sprach sie das Publikum immer wieder an und bei aller positiven Energie, die sie ausstrahlte, scheute sie sich auch nicht vor Themen wie ihrer Depression oder Magersucht zurück. Aber auch hier immer mit einem grundlegenden Optimismus, der sagen zu wollen scheint: "Gib nicht auf. Es wird besser. Du schaffst das."



Den Höhepunkt eines interaktiven Konzertes erreichte sie, als schließlich das Publikum selbst entscheiden durfte, welcher Tanz das nächste Lied untermalen soll. Die Wahl fiel auf die Option "Pick my Pockets", hinter der sich ein Piraten-Thema inklusive Schatzkarte, Schwerter und Steuer versteckte. Und dann spielte diese Lindsey Stirling Geige, während sie auf der Bühne von ihren Tänzerinnen verfolgt und bestohlen wurde. Ihre Verfolgerinnen holten sie immer ein, nur um ihr dann ihr Hab und Gut aus den Manteltaschen zu ziehen und - im Fall der T-Shirts, die dort auch auftauchten - anschließend​ im Publikum zu verteilen.



Und alle Harry Potter-Fans dürfte sie spätestens mit den Worten "Turn on your flashlights! Lumos!​" gänzlich überzeugt haben. Wenn sie ihr nicht ohnehin ​schon längst verfallen waren.









​Fotos: Jenna Theis