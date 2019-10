Musik für den Mainstream oder doch eine Nische?

Page Content

​Auf YouTube ist Lindsey Stirling​​​ so bekannt und beliebt wie die größten Popstars unserer Zeit. Aber nicht nur im Netz, auch in der Realität füllt sie Konzertsäle auf der ganzen Welt und begeistert die Besucher mit ihrer Mischung aus modernem Tanz und außergewöhnlichem Geigenspiel. Über diese Konzertbesucher spekulierte das Magazin Neon: „Vielleicht ist dieses Publikum gar nicht der Mainstream, sondern eine wahnsinnig große Nische?“ Eine Nische, in der sich nebeneinander „20-jährige Pärchen, Instagramer, Rentner mit ihren Teenie-Enkeln, Geeks, Fantasy-Freunde“ wohlfühlen und all diese unterschiedlichen Gruppen sogar bei der Auswahl von Stirlings Merch auf ihre Kosten kommen.

Aber wie schafft Lindsey Stirling es, Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen anzulocken und für sich und ihrer Violine zu begeistern? Mit Musik, die sich ebenso zwischen allen Genres bewegt und ihrem Auftreten, das keine skandalösen Schlagzeilen produziert – in der aktuellen Popkultur ist Lindsey Stirling quasi eine Anomalie. Auch ihr neues Album Artemis meistert den Spagat zwischen mehreren Welten. Namensgeberin Artemis ist die griechische Göttin der Jagd, des Waldes, der Geburt und des Mondes und, nicht zu vergessen, auch die Hüterin der Frauen und Kinder. Das Artwork des Covers mutet gleichwohl nicht griechisch an, sondern scheint inspiriert von japanischen Mangas, mit einem Schriftzug, der auch zu einem Science-Fiction-Werk passen könnte. Spätestens der Sound der Platte wirft dann alle Genregrenzen über Bord und vermischt Pop, Elektro, Klassik und eine fantastische Aura so selbstverständlich, als sei es das Normalste auf der Welt.

