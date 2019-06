Eine Legende des Nu Metal

Page Content

​​​​„Ich war nur ein Typ vom Land, der durchgedreht ist,“ beschreibt sich Fred Durst in einem Interview selbst. Er ist der Frontmann der inzwischen quasi legendären Nu Metal-Giganten Limp Bizkit, die seit Anbeginn ihrer Bandgeschichte nicht nur mit positiver Kritik überhäuft werden. Doch Durst erklärt auch, er sei nicht immer er selbst gewesen. Habe unbeabsichtigt eine unkontrollierbare Kunstfigur seiner selbst erschaffen. „Ich bin Doktor Frankenstein,“ sagt er.​ „Ich kann das Monster nicht töten, ich kann nicht vor ihm davonlaufen und die Figur hat mich verschlungen.“ Im Nachhinein war es vielleicht gerade auch der Wahnwitz des Mannes mit dem roten Basecap, der Limp Bizkit zu noch größerer Bekanntheit verhalf.​



Vor diesem Hintergrund, und dem des ohnehin kontroversen Ansehen des Nu Metal, wundert es nicht weiter, dass die Geschichte der Band von Aufs und Abs geprägt ist. 2001 nimmt Songwriter Wes Borland erstmal seinen Hut und verlässt die Band. Die logische Folge eines Punktes, an dem Limp Bizkit „zu groß geworden war.“ Durst sagt, das Label habe sie tot-gemolken. Und, der Weggang Borlands sei ein herber Verlust gewesen. Nach einer eher kurzen Reunion 2005 nimmt sich die ganze Band eine Auszeit, bringt erst 2011 die bisher aktuellste Platte Gold Cobra auf den Markt. Dem Ruhm und dem Ansehen der Band in ihrer Fangemeinde tut das alles jedoch keinen großen Abbruch. ​Limp Bizkit sind längst Kult geworden. Und so warten die Fans geduldig auf das neue Album Stampede Of The Disco Elephants, dessen Idee schon seit 2012 durch den Dunstkreis der amerikanischen Gruppe wabert. Die Veröffentlichung verschiebt sich seither nach hinten, dieses Jahr soll es aber endlich so weit sein. Die Welt wartet gespannt.

Alle die nicht länger auf Limp Bizkit warten wollen, haben am kommenden Montag, 08. Juli 2019, die Chance die Band live in der Rockhal Luxemburg zu sehen. hunderttausend.de verlost 2x2 Tickets für das Konzert.​​



​ Hier Klicken zum Gewinnspiel! ​​​