Großer Andrang bei Auftakt-Lesung

​Mit einer solchen Nachfrage hatten die Veranstaltenden der feministischen Lesereihe in der Stadtbibliothek nicht gerechnet. Bis auf den letzten Platz besetzt war der Saal bei der Lesung der Bestseller-Autorin Daniela Dröscher am Donnerstagabend. Da der Andrang erheblich größer war als die zugelassene Besucherzahl des Lesesaals, konnten leider nicht alle Interessierten eingelassen werden. Eine vergleichbare Situation ist in den letzten Jahren bei keiner Lesung vorgekommen.



Kommende Lesungen der Reihe „You’re gonna hear me roar“:



Am Dienstag, 21. März, um 19 Uhr liest Rebekka Endler aus ihrem Buch „Das Patriarchat der Dinge: Warum die Welt Frauen nicht passt.“



Am Mittwoch, 12. April, um 19 Uhr stellt die Autorin Nicole Andries ihr Buch „Wir wollen es nochmal wissen! Frauen, die kein Alter kennen“ vor.





Text: Presseamt Stadt Trier​





Die Veranstaltenden der Wissenschaftlichen Bibliothek, des Jugendforums und die Frauenbeauftragte entschuldigen sich für die Unannehmlichkeiten und bedanken sich für das Verständnis. Um künftig allen Einlass gewähren zu können, die ihren Weg zur Bibliothek an der Weberbach gefunden haben, wird für die nächsten Veranstaltungen der feministischen Lesereihe um Anmeldung an veranstaltungenweba@trier.de gebeten.