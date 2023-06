Lesung mit Lena Gorelik

Page Content

​Die Wissenschaftliche Stadtbibliothek lädt für Mittwoch, 21. Juni, 19 Uhr, zu einer Lesung mit der Autorin Lena Gorelik ein. Sie präsentiert Auszüge aus ihrem autobiographischen Roman „Wer wir sind“. Ausgangspunkt ist die elfjährige Lena, die 1992 mit einem Teil ihrer Familie von Russland nach Deutschland ausreist – in die Freiheit. Was sie dafür zurücklässt, sind ihre geliebte Hündin Asta, die Märchen-Telefonnummer und fast alles, was sie mit Djeduschka, Opa, verbindet – letztlich ihre Kindheit.



Lena Gorelik, 1981 in Sankt Petersburg geboren, kam 1992 mit ihren Eltern nach Deutschland. Ihr Roman „Hochzeit in Jerusalem" (2007) war für den Deutschen Buchpreis nominiert, der vielgelobte Roman „Mehr Schwarz als Lila" (2017) für den Deutschen Jugendbuchpreis. Regelmäßig schreibt Gorelik Beiträge zu gesellschaftlichen Themen, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung oder Die Zeit. Anmeldung für die Lesung per E-Mail: jugendforum@ehrenamtsagentur-trier.de.



Im Westen merkt die Elfjährige, dass sie jetzt eine andere und „die Fremde“ ist. Ein Flüchtlingskind im selbstgeschneiderten Parka, das die Wörter so komisch ausspricht, dass andere lachen. Auch für die Eltern ist es schwer, im Sehnsuchtswesten wächst ihre russische Nostalgie; und die stolze Großmutter, die mal einen Betrieb leitete, ist hier einfach eine alte Frau ohne Sprache. Das erst fremde Deutsch kann dem Mädchen helfen – beim Erwachsenwerden, bei der Eroberung jenes erhofften Lebens. Aber die Vorstellungen, was Freiheit ist, was sie erlaubt, unterscheiden sich zwischen Eltern und Tochter immer mehr. Dieser autobiographische Roman zeigt, dass die Identität gerade im Zwiespalt zwischen Stolz und Scham, Eigensinn und Anpassung, Fremdsein und allem Dazwischen stark wird. „Wer wir sind“ erzählt, wie eine Frau zu sich findet – und wer wir im heutigen Deutschland sind.