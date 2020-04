Page Content

​An Ostern 2021 gibt es unter dem Motto "42 Jahre und kein pisschen alt der Pursche" im Broadway wieder einen der kultigsten Streifen auf der Leinwand zu sehen. Tatsächlich ist das Satire-Meisterwerk von Monty Python jedoch nicht unumstritten. Bei der Erstveröffentlichung im Jahr 1979 stieß die Produktion auf massive Kritik der katholischen Kirche. Seitdem darf der Film in Deutschland nur unter strengen Auflagen öffentlich gezeigt werden.



Im Laufe der Zeit sind einige Filme auf diesem Feiertagsindex gelandet. Bei einigen Filmen und unter Berücksichtigung des Zeitpunktes an welchem das Verbot ausgesprochen wurde,​ ist dies Verständlich. Jedoch sind auf dieser Liste auch Filme wie Max und Moritz, Lotta zieht um und Heidi in den Bergen​ zu finden. Mittlerweile wird diese Liste jedoch kürzer und seit dem Ende der 1980er Jahre können wir nun auch Die Feuerzangenbowle an Feiertagen genießen.









Das Leben des Brian ​gerade an Ostern zu zeigen ist also auch ein bisschen Kontrovers. Oder​ man sieht es im zeitlichen Kontext. Wir schreiben das Jahr 2020 und im Zuge der Säkularisierung schafft auch Deutschland es langsam Humor an Feiertagen zu verstehen. Es gibt also allen Grund sich auf Ostern 2021 zu freuen und Sprüche wie "Jeder nur ein Kreuz", "Wir sind alles Individuen", und "Steinigt ihn!" zu genießen. In diesem Sinne: "Gepriesen sind die Skifahrer."



