Lauf für Lacrima

​Trier/Wincheringen. Mit viel Kraft haben die Kinder der Klasse 2a ihrer Ohnmacht getrotzt und haben beim Spendenlauf im Rahmen eines Festes ihrer Grundschule in Wincheringen vor kurzem alles gegeben - zusammen mit rund 120 weiteren Schülern: 10.000 Euro kamen so zusammen. Neben Ukrainehilfe und schulinternen Finanzierungen erhielt das Johanniter Trauerprojekt Lacrima nun 3.000 Euro davon. Die Kinder hatten nur zwei Wochen zuvor eine Mitschülerin durch einen Unfall verloren. Deren Bruder findet beim Johanniter-Projekt Lacrima in seiner Trauer Gemeinschaft und Unterstützung genau wie ein weiterer Schüler der Schule mit einem familiären Verlust. Rektorin Daniela Peterzelka und Lacrima-Leiterin Margret Henn würdigten die Initiative der Familien, das Fest und den Lauf mit diesem Spendenziel durchzuführen. „Wir wollen das Geld einsetzen, um unsere neue „Glück auf-Wiese“ bei Korlingen als Ort der Erinnerung lebendig werden zu lassen“, verspricht Henn: „Hier können die Kinder nah an der Natur den Jahresverlauf des Entstehens und Vergehens bewusst wahrnehmen und zusammen mit anderen in gleicher Situation Besonderes erleben“. Mit fünf Trauergruppen und Ehrenamtlichen helfen die Trierer Johanniter Familien seit 2018, Verluste zu bearbeiten. Aktuell suchen Sie praktische Helfer vor allem für Holz-und Installationsarbeiten auf der Wiese. Auch Menschen, die sich (mit Anleitung und Schulungen) Trauerbegleitung vorstellen können, sind gern gesehen und natürlich – jederzeit – Familien in Trauer.

Kontakt: Tel. 0162-8251284 (Margret Henn) // lacrima.trier@johanniter.de

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit rund 29.000 Beschäftigten, mehr als 46.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich–auch in Trier und dem Umland -unter anderem in den Bereichen Notrufdienst, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst und Versorgung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland. In verschiedenen ehrenamtlich unterstützten Projekten sind sie für Kinder, Ältere Menschen und Geflüchtete engagiert.​



















Foto: Johanniter Trier/Regina Lüders