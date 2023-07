Last Minute zur Ausbildung

Page Content

​Die Kopie des Abschlusszeugnisses einpacken, hingehen und schon einen Tag später erfahren, ob man zum 1. Oktober mit der Ausbildung beginnen kann – die Schule für Pflegeberufe des Bildungsinstituts der Barmherzigen Brüder Trier lädt angehende Schulabgänger zu spontanen Vorstellungsgesprächen ein. Am Donnerstag, 20. Juli, und damit nur wenige Tage vor Start der Sommerferien können Interessierte zwischen 12 und 16.30 Uhr ins Bildungsinstitut auf dem Gelände des Brüderkrankenhauses zum Vorstellungsgespräch kommen und sich ohne vorherige Anmeldung um eine Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann bewerben. Das erstmalige Angebot richtet sich an junge Menschen, die Freude im Umgang mit Menschen aller Altersgruppen haben und eine spannende und sinnvolle Ausbildung mit attraktiver Vergütung suchen, die ihnen hervorragende Jobperspektiven eröffnet. Einzige Voraussetzung: Die Bewerberinnen und Bewerber müssen mindestens die Mittlere Reife vorweisen. Bereits am 21. Juli, also einen Tag nach dem Vorstellungsgespräch, werden die spontanen Bewerber benachrichtigt, ob sie mit dabei sind.





Text: Barmherzige Brüder Trier