​Malu Dreyer (SPD) hat bei der Landtagswahl ihr Direktmandat im Wahlkreis Trier verteidigt. Nachdem vorläufigen amtlichen Endergebnis, das Oberbürgermeister Wolfram Leibe in seiner Funktion als Wahlleiter gegen 22.45 Uhr bekanntgab, erhielt die amtierende Ministerpräsidentin 47,7 Prozent der Stimmen, etwas weniger als 2016 (49,6 %). Auf die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten entfielen folgende Stimmenanteile: Thorsten Wollscheid (CDU) 17,6 Prozent, Anja Reinermann-Matatko (Bündnis 90/Die Grünen) 13,5, Michael Frisch (AfD) 5,4, Julian Theiß (Die Linke) 4,7, Tobias Schneider (FDP) 3,9, Rudolf Rinnen (Freie Wähler) 3,5, Dr. Martin Schmidt (Die Partei) 2,9 und Dr. Ingrid Moritz (parteilos) 0,8 Prozent.



Bei den Landesstimmen, die über die Zusammensetzung des Landtags bestimmen, lag in Trier die SPD mit 33,5 Prozent vorn (2016: 38,4). Auf den Plätzen zwei und drei landeten laut vorläufigem amtlichen Endergebnis die CDU mit 21,5 Prozent (27,0) und Bündnis 90/Die Grünen mit 17,2 Prozent (10,2). Die weiteren Stimmen verteilten sich auf die AfD mit 5,8 (9,5), die FDP mit 5,0 (5,6), die Linke mit 4,7 (5,1), die Freien Wähler mit 4,6 (1,3) und die sonstigen Parteien mit 7,8 Prozent (2,9).

Die Wahlbeteiligung in Trier lag bei 61,3 Prozent, ein leichter Rückgang gegenüber 2016 (65,5).







Aufgrund der Corona-Pandemie lag der Anteil der Briefwählerinnen und –wähler so hoch wie noch nie: Von den gut 48.000 Wählerinnen und Wählern (bei 78.400 Wahlberechtigten) gaben mehr als 29.000 ihre Stimme vorab per Brief ab. Um die Auszählung der Briefwahlstimmen zügig abzuwickeln und gleichzeitig das Abstandsgebot im Sinne des Infektionsschutzes zu gewährleisten, befand sich das Briefwahlzentrum erstmals in der Arena Trier. Auch die Wahlvorstände in den 67 Wahllokalen mussten diesmal besondere Hygienevorschriften beachten.



OB Wolfram Leibe dankte den rund 720 Wahlhelferinnen und –helfern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung für den reibungslosen Ablauf des Wahlsonntags und sagte: „Die Wahlbeteiligung zeigt, dass wir trotz Corona handlungsfähig bleiben. Ich gratuliere Malu Dreyer und Lars Rieger, den beiden direkt gewählten Abgeordneten der Trierer Wahlkreise und danke allen, die sich als Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen ließen. Demokratie lebt vom engagierten Mitmachen."​





Die Trierer Stadtteile Ehrang-Quint, Pfalzel, Ruwer-Eitelsbach und Biewer gehören zum Wahlkreis Trier-Schweich. Dort setzte sich der CDU-Bewerber Lars Rieger mit 33,6 Prozent der Stimmen durch (Quelle: wahlen.rlp.de).