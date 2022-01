Landkreis Trier-Saarburg funkt nun auch auf Instagram

Page Content

​Trier/Saarburg (red). Ein besonderer Fokus soll auf die Bereiche Schulen und Jugendarbeit gelegt werden. Geplant ist auch eine Interviewserie mit Mitarbeitenden der zahlreichen Abteilungen im Kreishaus, die den Bürgerinnen und Bürgern die Arbeit der Kreisverwaltung näherbringen soll.

Darüber hinaus ist der Kreisverwaltung das Feedback der Bürger:innen wichtig. Durch den Ausbau der Social Media-Präsenz wird ein niedrigschwelliger Dialog angeboten. Fragen und Anregungen können so über die Pressestelle an die Behörde herangetragen werden. Diese setzt sich dann mit den Fachabteilungen in Kontakt.

Persönliche Anliegen und Anfragen sowie Verwaltungsaufgaben werden jedoch weiterhin über die Fachabteilungen per Telefon, E-Mail oder Termin vor Ort bearbeitet.