Der Untergang des Römischen Reiches

Gefördert werden kulturelle Projekte wie Konzerte, Theaterproduktionen, Ausstellungen oder sonstige Veranstaltungen, die in der Stadt Trier oder an antiken Stätten im Landkreis Trier-Saarburg stattfinden und sich inhaltlich mit dem Themenkomplex „Untergang des Römischen Reiches“ auseinandersetzen. Die Projekte sollen während des Ausstellungszeitraums von Mai bis Dezember 2022 stattfinden. Bewerbungsfrist ist Donnerstag, 30. September 2021. Die Höhe der Fördermittel beträgt bis zu 14.000 Euro pro Projekt. Über die Aufnahme in das Begleitprogramm und die Vergabe der Förderungen entscheidet eine Fachjury. Bewerben können sich Vereine und Einrichtungen, deren Gemeinnützigkeit anerkannt ist, Einzelkünstlerinnen und -künstler sowie professionelle Institutionen aus dem Kulturbereich. Die Förderung schließt auch eine professionelle Vermarktung durch die Trier Tourismus und Marketing GmbH ein.

Die Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reichs“ ergründet, wie das einst gewaltige römische Imperium zerfiel. Auf seinem Höhepunkt nahm es ein riesiges Gebiet ein, das die größten Teile Europas, Nordafrikas sowie des Nahen Ostens umfasste. Die Gründe für den Untergang des Imperiums sind vielfältig und werden seit Langem diskutiert. Das Stadtmuseum Simeonstift, das Museum am Dom und das Rheinische Landesmuseum beleuchten diesen Themenkomplex aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven. Das kulturelle Begleitprogramm soll diese Auseinandersetzung um eine weitere Facette ergänzen. „Als Zentrum der Antike fördert die Stadt Trier auch die künstlerische Beschäftigung mit Thema ‚Untergang des Römischen Reiches'. Gerade in der aktuellen schwierigen Zeit möchten wir mit der Ausschreibung den städtischen Kulturakteuren eine Perspektive für das kommende Jahr bieten. Wir hoffen auf zahlreiche hochwertige und möglichst vielfältige Projektideen aus unseren kreativen Ideenschmieden“, betont Elvira Garbes, interimsmäßige Kulturdezernentin.

Die Ausschreibung ist ab sofort veröffentlicht unter: www.trier.de/kultur-freizeit/kulturfoerderung.







Foto: Berthold Werner