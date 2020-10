Kurt Lewin Preis 2020

Page Content

​Der Preis ist mit 1000€ dotiert, die Preisträgerinnen erhalten die Möglichkeit, Ihr Buch im EHP-Verlag zu veröffentlichen.



Kurt Lewin lehrte an der Berliner Universität Psychologie, zusammen mit anderen Gestaltpsychologen wie Wertheimer und Koffka. Im Jahr 1920 ist der gestaltpsychologische Lehrstuhl in das Berliner Schloss umgezogen und hat sich dort deutlich vergrössert. Im selben Jahr hat Lewin „Die Sozialisierung des Taylorsystems“ veröffentlicht, eine Schrift, die bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren hat. Darin unterscheidet er die zwei Gesichter der Arbeit, die Arbeit als Konsumtion, das sind unsere Gesundheitspotenziale, die Sinn stiften und die Arbeit als Produktion, das sind die Gefährdungen, die zum Beispiel gesundheitsschädigend wirken können.



Vor den Nazis musste er in die USA fliehen. Dort hat er verschiedene Schulen aufgebaut: seine weltbekannte Führungslehre stammt aus dieser Zeit, die Vorurteilsforschung, die Aktionsforschung und mit dieser verbunden die Entwicklung der Disziplin der Organisationsentwicklung am MIT in Boston.



Lewin kann als Begründer der Organisationsentwicklung betrachtet werden. Sein Einfluss auf vielfältige Wissensfelder ist bis heute kaum erfasst. Gruppendynamik, ökologische Psychologe (heute als nudging wieder entdeckt), Feldtheorie der sozialen Räume (virtuelle Welten), Vorurteilsforschung und besonders wichtig: Demokratische versus autokratische Führung.



Die gestaltpsychologische Tradition des Lernens im Lewinschen Sinn wird in unserer Arbeit weitergeführt, in der gesundes Führen den Lernzyklus des Gestaltkreises weiter verfolgt. Heute nennt man das meist Mindfulness.



Mit der Verleihung des Kurt Lewin Preises soll die Aufmerksamkeit auf Arbeiten gelenkt werden, die ganz in der Tradition von Kurt Lewin die sozialpsychologischen Grundlagen der Persönlichkeitsentwicklung wieder stärker in den Fokus rücken. In einer Zeit der Ungleichheit muss das allgemeine Bewusstsein wieder gestärkt werden, dass gegenseitiger Respekt die Voraussetzung für erfolgreiches Handeln darstellt und nicht egoistisches Profitinteresse.

Preisträgerinnen:



Amel Lariani für ihr Buch „Digital Leadershit“ in der sie die Kritik am gegenwärtigen Zustand betrieblicher Führung im digitalen Zeitalter mit methodischen Hinweisen für eine moderne Führung verbindet.



Sarah Waldhauser für ihre Master-Thesis „Mindful Leadership and Productivity“, in der sie die Schlüsselrolle moderner Führung über den Begriff der „Mindfulness“ auf neue Weise bestimmt. für ihre Master-Thesis „Mindful Leadership and Productivity“, in der sie die Schlüsselrolle moderner Führung über den Begriff der „Mindfulness“ auf neue Weise bestimmt.





Foto: britibay







Kurt Tsadek Lewin war einer der bedeutendsten Sozialpsychologen. Er leistete Beiträge zur Gestaltpsychologie, zur experimentellen Sozialpsychologie und Aktionsforschung. Mit seinem Namen sind Methoden und Techniken zur Gruppendynamik, Feldtheorie und zur konstruktiven Methode in der psychologischen Forschung verbunden.