​Trier (red). Seine Gäste gehen dahin, wo es weh tut: zu ihm. Kurt Krömers Interviews, mit denen er bei „Chez Krömer“ bekannt geworden ist, lassen niemanden in der kabarettistischen Komfortzone. Doch seine Mischung aus schrulliger Gnadenlosigkeit, eigenwilligem Modebewusstsein und Berliner Schnauze funktioniert auch solo. Im Jahr 2022 begibt sich Kurt Krömer nochmal mit seinem aktuellen Programm „Stresssituation“ auf Deutschlandtour. Ein Haltepunkt in seinem Tourplan: die Porta Nigra. Am Donnerstag, 16. Juni (Fronleichnam) gastiert er dort im Rahmen des „porta hoch 3“-Festivals.

Dass ausgerechnet „ein Punk im Körper eines Sparkassenangestellten“, wie Krömer sich selbst beschreibt, der 2. Act des beliebten Open Air-Festivals werden würde, damit hätte niemand gerechnet. Umso mehr stellt sich jetzt Vorfreude ein – auch bei Oliver Thome, Geschäftsführer von Popp Concerts, der die „porta hoch 3“-Reihe gemeinsam mit der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) organisiert. „Egal ob live oder in seinen Fernsehsendungen: Kurt Krömer ist eine Bank! Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat, ihn nach seinem fulminanten Auftritt in der Europahalle ein weiteres Mal in Trier präsentieren zu dürfen.“

Im Gepäck hat Krömer ein ungewohnt provokantes Programm, mit dem er selten ein gutes Haar an Politik, Gesellschaft und dem anwesenden Publikum lässt. Hier kommt keiner ungeschoren davon, weder Omas Couchtisch noch Krömer selbst. Der Berliner kann es sich leisten: Schließlich feiert er mit genau dieser Mischung aus Spelunke und Straßenverkehrsamt seit rund 30 Jahre Erfolge. Für seine Bühnenprogramme erhielt er zahlreiche Preise, u. a. den Deutschen Comedypreis und den Deutschen Kleinkunstpreis. Er war als Schauspieler an der Berliner Schaubühne und an der Volksbühne Berlin zu sehen, stand in Filmen wie „Eine Insel namens Udo“ vor der Kamera und moderierte verschiedene TV-Formate, unter anderem „Krömer – Die internationale Show“, für die er 2011 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. 2020 erhielt Kurt Krömer seinen zweiten Grimme-Preis für die Talkshow „Chez Krömer“ und war 2021 in der Comedy-Sendung „LOL: Last One Laughing“ zu sehen.

Bereits seit geraumer Zeit steht fest, dass Clueso das Drei-Tage-Festival am Samstag, den 18. Juni 2022 beschließt.



porta hoch 3

16. bis 18. Juni 2022

Porta-Nigra-Vorplatz





Donnerstag, 16. Juni 2022

Kurt Krömer





Freitag, 17. Juni 2022

wird noch bekannt gegeben





Samstag, 18. Juni 2020

Clueso





Karten für beide bekannten „porta hoch 3“-Veranstaltungen sind über Eventim und Ticket Regional, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.kartenvorverkauf-trier.de oder der Tickethotline 0651-9941188 erhältlich.