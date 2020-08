Wein genießen, Kultur fördern

Page Content

​Die Kunstetiketten der Trierer Kulturweine zeigen immer ein Motiv der Kulturaktien. Für die siebte Auflage dieses Spendenweins haben die Vereinigten Hospitien als neuer Partner der Bürgerstiftung erstmals beide Motive der Edition 2020 ausgewählt und zwei Weine kreiert – einen feinherben Kabinett und eine fruchtige Spätlese. Mit jeder Flasche sind zwei Euro Spende, mit der Spätlese sogar vier Euro Spende verbunden. Der Erlös wird zur Unterstützung regionaler Künstler:innen verwendet. Für die beiden Motive der aktuellen Kulturaktien hat der renommierte Künstler Horst Schmitt die Stadtpläne des römischen und mittelalterlichen Triers in der für ihn typischen abstrakten Bildsprache in Szene gesetzt.



Die Weinmacher haben für dieses gemeinsame Projekt zwei Weine ausgewählt, die ein geschmackvolles Pendant der Weinkultur zu den Kunstwerken bilden. Die Trauben für den feinherben VDP Gutswein Trierer Riesling werden von Hand in Trierer Traditionslagen gelesen. Diese Weinberge sind seit dem späten Mittelalter mit Reben bestockt und gehörten früher bedeutenden Trierer Abteien und Klöstern. Der Grauschieferboden gibt dem Wein seine schiefertypische Würze und feine Rieslingfrucht; ein eleganter fein-herber Kabinett mit balancierter natürlicher Fruchtsüße.

Der zweite Kulturwein ist eine fruchtige Spätlese, ein Piesporter Goldtröpfchen, ebenfalls Jahrgang 2019. Dieser Riesling hat eine fruchtig-traubige Nase mit Noten von vollreifem Pfirsich und Mango, begeistert mit seiner feinen Würze und seiner nachhaltigen Fruchtsüße, die dank einer perfekt integrierten Säure elegant ausbalanciert wird.



Die neuen Kulturweine werden in Handel und Gastronomie zum Preis von 8,90 Euro und 16,90 Euro erhältlich sein, ebenso in der Vinothek am Moselufer und im Onlineshop der Vereinigten Hospitien, dort ab 12 Flaschen sogar versandkostenfrei. Die Gestaltung der Kunstetiketten hat Silvia Günther, Inhaberin der Agentur Ensch Media, mit ihrem Team entwickelt, die die Kulturstiftung schon seit vielen Jahren unterstützt.



Für die Präsentation der Weine trafen sich Wein-und Kulturfreunde am Aussichtspunkt an der Sickingenstraße. "Wir haben es den Trierer Weingütern zu verdanken, dass wir in dieser einzigartigen Weinkulturlandschaft leben können," erklärte Stiftungsbeauftragte Hiltrud Zock den Leitgedanken der Trierer Kulturweine. "Kultur ist die Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft – und dazu gehört bei uns in Trier auch die Weinkultur." Hiltrud Zock dankte im Namen der Trierer Kulturstiftung auch dem Künstler Horst Schmitt, der Grafikerin Silvia Günther und Tobias Reiland, dem Direktor der Vereinigten Hospitien für deren Engagement: "Uns liegen in diesem krisenbehafteten Jahr unsere Kulturschaffenden besonders am Herzen. Mit dem Erlös aus den Spendenweinen schaffen wir Auftrittsmöglichkeiten und fördern Projekte, die Kulturräume unter erschwerten Bedingungen ermöglichen. Damit tragen wir alle gemeinsam viel zur Lebensqualität in unserer schönen Stadt bei."

Wein genießen, Kunst sammeln und Kultur fördern –eine Verbindung die sicher vielen Trierern wieder Freude machen wird.









Foto zVg: Veranstalter (links Horst Schmitt, rechts Tobias Reiland)