​Vielfältige Kultur in der Stadt am Fluss – bereits im vergangenen Jahr feierte der „Kulturhafen Zurlauben“ seine erfolgreiche Premiere. Für ttm-Geschäftsführer Norbert Käthler ist die Fortsetzung des Formats in diesem Jahr folgerichtig: „Wir wollen die Stadt noch näher an den Fluss bringen. Ich freue mich, dass wir das Konzept mit neuen Impulsen und geschätzten Partnern fortführen können.“ Es sei wichtig, der regionalen Kultur in Corona-Zeiten eine Bühne zu geben und das Moselufer weiter zu beleben. Zu den Partnern des Kulturhafens zählen der AStA der Universität Trier, das Broadway Filmtheater, der Jazzclub Trier e.V., die Kulturkarawane gUG, der Kultur Raum Trier e.V. sowie der Tuchfabrik Trier e.V..

Zudem findet im Rahmen des Kulturhafen Zurlauben am 4. und 5. September 2020 das QuattroPop-Festival, das vom Musiknetzwerk Trier und dem Städtenetzwerk „QuattroPole“ unterstützt wird, am Zurlaubener Ufer statt. Neben Bands aus Trier treten auch Künstler aus den Quattropol-Städten Saarbrücken, Metz und Luxemburg auf. „Wir wollen zeigen, was die Großregion popkulturell zu bieten hat. Wichtig ist uns dabei die musikalische Vielfalt. Mit dem QuattroPop soll ein Raum geschaffen werden, um Musiker überregional miteinander zu vernetzen“, sagt Florian Stiefel vom Musiknetzwerk Trier.



Das gesamte Programm:



Freitag, 28. August 2020

18:30 Uhr, Offizielle Eröffnung mit Kulturdezernent Thomas Schmitt



18:45 Uhr, Hennich & Hanschel



19:30 Uhr, Comedy Slam (Kultur Raum Trier e.V.)

Samstag, 29. August 2020



17:00 Uhr, Melodica Festival Spezial (Kulturkarawane gUG)

Sonntag, 30. August 2020

11:00 Uhr, Verein Trierisch



11:30 Uhr, Thomas Kiessling



12:15 Uhr, Verein Trierisch



13:30 Uhr, Andreas Sittmann



15:15 Uhr, Big Fart



17:00 Uhr, SteilFlug



18:45 Uhr, 32/20 Bluesband



20:15 Uhr, Männer



Montag, 31. August 2020



20:00 Uhr, Open Air Kino „Moselfahrt aus Liebeskummer" (Broadway Filmtheater)

Dienstag, 01. September 2020



20:00 Uhr, Open Air Kino „Nur die Füße tun mir leid!“ (Broadway Filmtheater)

Mittwoch, 02. September 2020

19:30 Uhr, The Blue Drive (Jazz-Club Trier e.V.)

Donnerstag, 03. September 2020

19:30 Uhr, Lesen für Bier (AStA-Kulturreferat)

Freitag, 04. September 2020

Ab 18:00 Uhr, QuattroPop-Festival:



Francis of Delirium (Luxemburg)





Finbogastan (Trier)





Luke (Saarbrücken)





Spy Kowlik (Trier)

Samstag, 05. September 2020



Ab 17:00 Uhr, QuattroPop-Festival:



Me in the Forest (Saarbrücken),





DMO feat. Akairamba (Trier)





Jawknee Music (Trier),





The Yokel (Metz)





Mutiny on the Bounty (Luxemburg)

Sonntag, 06. September 2020



11:00 Uhr, Porta Jazz Band (Jazz-Club Trier e.V.)



14:00 Uhr, Radau! (TUFA e.V.)





16:00 Uhr, Orientaltanz (TUFA e.V.)





17:00 Uhr, Vorschau „Heiße Ecke“ (TUFA e.V.)



18:00 Uhr, Tanzkurs Tango Argentino (TUFA e.V.)



19:00 Uhr, Tanz und Lebensgefühl „Milonga“ (TUFA e.V.)

Montag, 07. September 2020



19:30 Uhr, Cardamon (Jazz-Club Trier e.V.)​





Aufgrund der aktuellen Corona-Situation bittet der Veranstalter um das Ausfüllen eines Kontaktdatenformulars. Es gilt die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Die Besucher werden darum gebeten, einen Mund-Nasenschutz zu tragen, bis sie sich an ihrem zugewiesenen Platz befinden. Personen mit Erkältungssymptomen dürfen nicht an der Veranstaltung teilnehmen.



Der Eintritt für den Kulturhafen Zurlauben beträgt 5,00 Euro pro Veranstaltungstag (Tages- und Abendkasse, kein Vorverkauf). Bei Verlassen des Geländes besteht kein Anspruch auf Wiedereinlass. Inhaber der Solidarkarte können nach Vorlage dieser ein Ticket zum ermäßigten Preis von 3,00 Euro erhalten. Alle Veranstaltungen finden auch bei Regen statt.







Foto: ttm