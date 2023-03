Page Content

Bis zum 26. März 2023 präsentiert die gemeinnützige Kulturkarawane im „Kulturspektrum“ am Domfreihof ein buntes Programm aus Konzerten, Jam Sessions, Plattenabenden für Vinylfans sowie Zirkusworkshops und Instrumentenkreiseln für Kinder. Mit stimmungsvollem Licht, Vogelgezwitscher und Kaminfeuer fühlt man sich dort eher in einen südlichen Wintergarten versetzt als in den Gewölbekeller des Palais Walderdorffs.

Ob Indie Folk mit „Miriam Moczko“ (Foto) oder „June Road“, Dream Pop mit „Karo Lynn & Michael Benjamin“, ukrainische Loop-Music mit „Mavka“ oder Ska, Polka und Balkan mit „Malaka Hostel“ - bei unserem vielfältigem Programm für den Kultur Wintergarten ist für alle das Passende dabei. Und wer selbst gerne mal etwas zu seinem Besten geben will, ist bei unserer Jam Session „Mach mal Mucke“ genau richtig aufgehoben! Auch unsere kleinen Besucher kommen natürlich nicht zu kurz: freuen dürfen sie sich auf einen Instrumentenkreisel sowie einen Zirkus Schnupperkurs für Kinder.



Bei „Vinyl Allstars – Lecker Essen auf dem Plattenteller“ setzen Kulturkarawane und „Vinyl for Charity“ vor allem auf Rock Klassiker. Dabei werden Meisterwerke auf Vinyl in High End Soundqualität abgespielt und Infos rund um Band und Platten vermittelt.



Zum Abschluss unseres Kultur Wintergartens im Kulturspektrum am Domfreihof wollen wir nochmal so richtig mit euch feiern! Mit tanzbarer Mucke, leckeren Erfrischungsgetränken und Bier feiern wir bei unserer Closing Party nicht nur die Verabschiedung aus unserer Keller Homebase im historischen Palais Walderdorff sondern ebenfalls unser zehnjähriges Bestehen. Na, wenn das kein Grund zum Feiern ist!



Karten gibt es nur an der Abendkasse, beim Kinderprogramm wird um eine Vorreservierung gebeten. Beim Einlass gilt das bewährte Kulturkarawane Solidarprinzip: Je nach Geldbeutel gibt es neben einem Standardticket sowohl ein ermäßigtes Solidarticket als auch ein teureres Supportticket, um die günstige Ticketkategorie zu finanzieren.



Denn auch im zehnten Kulturkarawane Jahr heißt es: Gemeinsam buntER leben!​



Das KULTURSPEKTRUM ist eine Förderinitiative der Stadtverwaltung Trier, Amt für Stadtkultur und Denkmalschutz, für die freie Kulturszene der Stadt Trier und zur Wiederbelebung leerstehender Veranstaltungs- und Begegnungsflächen in der Innenstadt.​​​