Kreative Ideen gesucht

Page Content

​Trier. ​Noch einen Monat können sich Kulturschaffende und Kreative aller Sparten für den städtischen Innovationspreis bewerben: Am 31. Oktober endet die Bewerbungsphase für die mit 6000 Euro dotierte Auszeichnung. Mit dem Innovationspreis fördert die Stadt die künstlerische Auseinandersetzung mit den Folgen der Corona-Pandemie und unterstützt gleichzeitig die lokale freie Kulturszene. „Wir freuen uns auf zahlreiche spannende Bewerbungen,“ erklärt Kulturdezernent Thomas Schmitt.



Der Innovationspreis wird auf der Basis eines Ideenwettbewerbs vergeben. Mit ihren Konzepten bewerben können sich Einzelkünstlerinnen und -künstler sowie Personengruppen, die ihren Geburts-, Wohn- oder Hauptarbeitsort in Trier oder im Umkreis von 50 Kilometern haben und die interdisziplinär oder in der Bildenden oder Darstellenden Kunst, in der Musik, Literatur oder im Film arbeiten.

Weitere Informationen gibt es unter www.trier.de/innovationspreis oder im Amt für Kultur, E-Mail: innovationspreis@trier.de.