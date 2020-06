Page Content

​​Nachdem ein U-Boot seinen Kahn demoliert hat, verbringt Fischer Mücke (Bud Spencer) seine Zeit in Neapel und ist zum Nichtstun verdammt. In einer Spelunke gerät der Italiener in einen Streit zwischen einigen dort stationierten US-Soldaten und den einheimischen Nichtsnutzen​, bei dem er auch selbst die Fäuste fliegen lässt. Nachdem die arroganten GIs und ihr kommandierender Offizier, der unglaublich ​​​unsympathische Sergeant Kempfer, ihre wohlverdiente Abreibung bekommen haben, schließen Mücke und seine jungen Landsleute Freundschaft. Da die Amerikaner bei weiteren Prügeleien mit einer Strafversetzung rechnen müssen, for​dern sie die Italiener zu einem Football-Spiel heraus und verlagern das Duell aufs Spielfeld. Damit die neapolitanischen Football-Nichtskönner auch nur den Hauch einer Chance haben, übernimmt der ehemalige Football-Profi Mücke den Trainerposten.

Sie nannten ihn Mücke​ läuft am Sonntag, 21. Juni 2020 im Carpitol. Tickets gibt es ab 15,00 Euro unter carpitol-trier.de.







​Der Film besticht mit sämtlichen Kultmerkmalen die man erwartet. Knusprige Dialoge werden von dramatischer Mimik unterlegt. Wenn es dann mal knallt, was es sehr häufig tut, knallt es richtig. Die Soundeffekte sind gespickt mit dem bekannten Bäm, Krach, Peng und die lässige Kameraführung der späten 70er sorgt für Entspannung.

Bekannter Running Gag ist das Massensterben von Türen, da Mücke diese einfach zu feste zuknallt. Der Sreifen ist nicht nur ein Muss für Nostalgiker, sondern für alle die einen entspannten, lustigen Sonntag-Abend wollen.













Das Autokino wird unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorgaben und der derzeitigen Verhaltensregeln im öffentlichen Raum umgesetzt.

Sollten Sie Kindertickets buchen muss vor Abschluss der Buchung bestätigt werden, dass alle Kinder aus dem eigenen Haushalt stammen. Bitte bringen Sie Ausweisdokumente aller Insassen mit, damit dies bei möglichen Kontrollen überprüft werden kann.

In Kooperation mit dem Broadway Filmtheater präsentieren wir regelmäßig den Film der Woche.

Den Filmton empfangen die Besucher über das eigene Autoradio, die UKW-Frequenz wird vor Ort bekannt gegeben.