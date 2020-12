Page Content

​Das Krisentelefon (0651/718-4545​) ist montags bis freitags von 17 Uhr abends bis 9 Uhr morgens erreichbar sowie am Wochenende und an Feiertagen rund um die Uhr. Damit deckt der Service die Zeiten ab, in denen Beratungsstellen oder psychotherapeutische Praxen geschlossen sind. Die neue psychosoziale Hotline ist ein Angebot für Menschen in akuten seelischen Notsituationen und für psychisch erkrankte Menschen, die in der Stadt Trier leben.







Der Psychosoziale Krisendienst für die Region Trier mit der Nummer 715517, den die Stadt bislang in Kooperation mit dem Kreis Trier-Saarburg und dem Haus der Gesundheit angeboten hat, wird zum Ende des Jahres eingestellt.



Die Stadt Trier kooperiert bei dieser Serviceleistung mit dem Caritas-Krisendienst Südhessen. Für die Dienstleistung der Hotline steht bei diesem Träger ein hauptamtliches multiprofessionelles Beratungsteam zur Verfügung.