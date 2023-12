Kostenlose Shuttle-Busse vor Weihnachten

Page Content

​(red) Die City-Initiative Trier e.V. bietet bis zum Weihnachtsfest vier kostenlose Park+Ride-Angebote zur besseren und unkomplizierten Erreichbarkeit der Innenstadt an. An den vier vorweihnachtlichen Samstagen



25. November



2. Dezember

9. Dezember und



16. Dezember



bringen die SWT-Shuttle-Busse die Gäste und Besucher im 12-Minuten-Takt ab Parkplatz Messepark in die historische Innenstadt zur Konstantin-Basilika und wieder zurück. Der erste Bus startet um 10:15 Uhr ab Messepark, die letzte Rückfahrt ab der Konstantin-Basilika ist um 20:15 Uhr.





Die detaillierten Fahrpläne des kostenlosen Park+Ride-Angebotes stehen auf www.treffpunkt-trier.de.



Wie in jedem Jahr haben die Fahrgäste in den kostenlosen Shuttle-Bussen die Möglichkeit, einen Obolus für den guten Zweck zu spenden. Die Erlöse aus den Spendenboxen des diesjährigen Park+Ride-Angebotes gehen in vollem Umfang an den Verein zur Leseförderung e. V.