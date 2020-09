Page Content

​Trier (Stadt). In den vergangenen Jahren begeisterte das Philharmonische Orchester der Stadt Trier mit Picknick-Konzerten vor der Porta Nigra die Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Corona-Pandemie verbietet in diesem Jahr die Fortsetzung dieser erfolgreichen Veranstaltungsreihe.

Als am 13. März das Theater Trier seinen Spielbetrieb bis auf weiteres einstellen musste, war nicht abzusehen, wann wieder Konzerte des Orchesters stattfinden werden. Daher war die Freude groß, als die Open-Air-Veranstaltungsreihe „Theater Trier live im Brunnenhof“ die Gelegenheit bot, wieder live vor Publikum konzertieren zu können. Die beiden Konzertabende mit dem Titel „Sommerserenaden“ begeisterten zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe macht den Triererinnen und Trieren nun ein besonderes Geschenk: Das erfolgreiche „Sommerserenaden“-Programm wird noch drei weitere Male aufgeführt. Quasi ein „Picknickkonzert light“.





Der Brunnenhof ist bestuhlt, eine Bewirtung findet nicht statt. Der Eintritt ist kostenfrei. Da die Zuschauerzahl nach wie vor begrenzt bleiben muss, ist der Einlass nur mit einer personalisierten Eintrittskarte möglich. Bis zu zwei Eintrittskarten können ausschließlich per E-Mail an folgende Adresse picknickkonzert@theater-trier.de reserviert werden. Hierbei sind Name, Adresse und Telefonnummer der Besucher anzugeben. Reservierungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.