Was für ein Finale! - Die City-Initiative Trier e.V. (CIT) beendet ihr Veranstaltungsjahr 2022 mit einem musikalisch-kulturellen Erlebnis in der Trierer Innenstadt. Die CIT unterstreicht mit dem Veranstaltungsformat „Trier ist Winterkult(ur)!“ nicht nur ihr Engagement für die Einkaufs-, sondern auch für die Erlebnis- und Kulturstadt Trier. Am 28. und 29. Dezember wird die Fußgängerzone an zwei ausgewählten Orten zur „Bühne“ der regionalen Musikszene. Als Spielstätten dienen in der Zeit zwischen 12:00 und 18:00 Uhr die Bereiche in der Fahrstraße (Nähe SINN) und der Simeonstraße (Nähe GALERIA).

An beiden Standorten wird dann jeweils eine Winterhütte aufgebaut sein. Die CIT präsentiert an beiden Tagen insgesamt zwölf musikalische Darbietungen aus unterschiedlichen Genres: Musiker der Region bieten Chansons, Folk, Pop, Rock, Blues und Jazz, mal als Cover-Version, mal aus eigener Feder und immer handgemacht. „Trier ist Winterkult(ur)!“ lädt zu einem besonderen Kulturbummel durch die Fußgängerzone ein, und führt nicht nur die Trierer, sondern auch unsere Nachbarn und die Besucher aus Nah und Fern „zwischen den Tagen“ durch die abwechslungsreiche künstlerische Vielfalt Triers.

Ermöglicht wird dieses besondere Kulturförderprojekt zum Jahresausklang durch die Förderung der Stadt Trier - Amt für Stadtkultur und Denkmalschutz, das zugleich auch Partner der zweitägigen Veranstaltung ist. „Kultur auf Triers Straßen und Plätzen zu präsentieren, ist mir eine Herzensangelegenheit – und zugleich eines meiner zentralen kulturpolitischen Ziele. Hier profitieren alle Seiten: Die Künstlerinnen und Künstler von einer besonderen Auftrittsmöglichkeit vor breitem Publikum, unsere Innenstadt von einem liebevoll zusammengestellten Kulturangebot und nicht zuletzt natürlich die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die die Konzerte kostenfrei erleben können. Ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk für alle“, freut sich Kulturdezernent Markus Nöhl.

An beiden Tagen präsentiert sich zudem von 11.00 bis 18.00 Uhr an den zwei Standorten die Vereinigung „Ukrainer:innen in Trier“. Neben Spezialitäten der ukrainischen Küche wie die berühmte Rote-Bete-Suppe (Borschtsch) und gefüllte Teigtaschen (Wareniki) kann man hier auch „Uzwar“, ein leckeres, ukrainisches Getränk probieren. Zudem hat die Gemeinschaft handgemachte Souvenirs aus der Ukraine im Angebot und lädt dazu ein, an beiden Tagen bei Gesang und instrumentalen Beiträgen an der Winterhütte zu verweilen.

Unser „Trier ist Winterkult(ur)!“- Programm:

Mittwoch, 28.12.2022:

✓ 12 – 13 Uhr, Simeonstraße Easy – selbstgeschriebene Akustik-Songs und Cover

✓ 13 – 14 Uhr, Fahrstraße Jürgen Trunczik – Lieblingsstücke

✓ 14 – 15 Uhr, Simeonstraße Andreas Sittmann – von Reinhard Mey bis Dubliners

✓ 15 – 16 Uhr, Fahrstraße Vera Christophersen – Chansons und französische Popsongs

✓ 16 – 17 Uhr, Simeonstraße Sebastian Bungert – Singer- und Songwriter-Musik

✓ 17 – 18 Uhr, Fahrstraße Ukrainer:innen in Trier – Ukrainische Musik – Lieder, die eine Seele haben





Donnerstag, 29.12.2022:

✓ 12 – 13 Uhr, Fahrstraße Jonas Mich – Singer- und Songwriter-Musik

✓ 13 – 14 Uhr, Simeonstraße Christoph Lentz - Gitarre, Gesang und gute Laune

✓ 14 – 15 Uhr, Fahrstraße Ralph Brauner – Solo an Gitarre & Mikrofon - Blues & Ballads

✓ 15 – 16 Uhr, Simeonstraße Saxomania Quartet – unter der Leitung von Gert Spies

✓ 16 – 17 Uhr, Fahrstraße Jan Rolph von Heidweiler – mittelalterlicher Spielmann und Volkssänger

✓ 17 – 18 Uhr, Simeonstraße Ukrainer:innen in Trier – Ukrainische Musik – Lieder, die eine Seele haben





Das Zuhören und Erleben ist natürlich kostenlos! Bitte beachten Sie, dass die Auftritte dieser winterlichen OpenAirVeranstaltungsreihe bei zu schlechten Wetterverhältnissen nicht stattfinden können.

Text: CIT



