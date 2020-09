Page Content

​„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut!“ Mit diesen Worten setzte sich der Zug des Triere Klimastreiks heute Morgen in Bewegung. Weltweit fanden an diesem Freitag, 25. September 2020, wieder von Fridays For Future organisierte Demonstrationen unter dem Motto „Kein Grad weiter“ statt. Um 10 Uhr versammelten sich also auch viele Trierer auf dem Domfreihof und machten beharrlich auf die Forderungen zu besserem Klimaschutz aufmerksam.

Der heutige Klimastreik begann mit einem kurzen Auftritt der Oberbilliger Punkband Dorfterror​, die die Anwesenden mit ein bisschen Krach in bester Punk-Manier und ihren politischen Texten auf die gemeinsame Sache einstimmten. Im Anschluss folgten Redebeiträge von Fridays For Future (FFF), den Scientists For Future (in Person von Prof. Dr. te Heesen, Hochschule Trier) und Animal Liberation Trier. Die drei Redner betonten unter anderem die Notwendigkeit stärkerer Klimaschutzmaßnahmen (FFF), die verheerenden Auswirkungen des globalen Temperaturanstiegs (Scientists For Future) und die ökologischen wie ethischen Vorzüge des Veganismus (Animal Liberation). Dabei wurde jeder Beitrag, verbal wie musikalisch, mit viel Beifall belohnt. Zum Abschluss spielten Dorfterror noch einige Lieder, bevor die Demonstrierenden schließlich loszogen.

Während der gesamten Veranstaltungen wurden Maskenpflicht und Abstandsregeln konsequent eingehalten.









Fotos: Jana Ernst