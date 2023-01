Page Content

​Der Stadtrat hat im Dezember das Integrierte Klimaschutzkonzept für die Stadt Trier beschlossen. Bei einer Info- und Diskussionsveranstaltung am Donnerstag, 26. Januar, möchte Baudezernent Andreas Ludwig zusammen mit dem Team der Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Trier Einzelheiten des Konzepts der Öffentlichkeit vorstellen, Maßnahmen diskutieren sowie Ideen und Hürden erfragen, die die Bürgerinnen und Bürger bei der Umsetzung sehen. Für den Dialog mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden Thementische gebildet, die sich an den Kapiteln Alltag, Energie, Gebäude/Flächen, Mobilität und Information des Konzepts orientieren. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Europahalle und nicht wie ursprünglich geplant und bekanntgegeben im Foyer des Theaters.





Text: Stadt Trier​

​