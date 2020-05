Page Content

​Normalerweise gilt bei Filmen eine Verwer​tungskette. Diese existiert zwischen Filmverwerter und den Kinobetreibern. Zunächst werden neue Filme im Kino gezeigt, um dort Geld zu erwirtschaften und den Zuschauern ein soziales und unterhaltsames Erlebnis zu ermöglichen. Erst danach wird der Film auf anderen Plattformen zur Verfügung gestellt. Durch die andauernde Schließung von Kinos ist dieses Vorgehen jedoch aktuell nicht möglich. ​

NBC Universal plant aufgrund der aktuellen Situation ein neues Vorgehen. Der Vorstandsvorsitzende Jeff Shell verkündete jüngst, neue Filme künftig parallel im Kino und bei verschiedenen Streaming-Diensten zu zeigen. Während dies auf den ersten Blick wie eine gute Idee erscheint, regt sich großer Widerstand gegen diese Pläne.







Während der reinen Online-Premiere von Trolls World Tour hat Universal mehr als 77 Millionen US-Dollar Umsatz in drei Wochen erwirtschaftet Dies entspricht dem Umsatz der sonst in fünf Monaten eingebracht wird. Laut der New York Times haben bereits mehr als fünf Millionen Kunden den Animationsfilm für 20 Dollar ausgeliehen.

Als Reaktion auf diesen Bruch der bisherigen Konventionen, hat der Chef der größten amerikanischen Kinokette AMC Theaters, verkündet keine Universal Filme mehr zu zeigen. Während es für die Filmverwerter wohl derzeit nur um Gewinn und Umsatz geht, scheinen sie etwas vergessen zu haben. Es geht bei Kunst, was Filme letztendlich sind, nicht nur um Geld. Es geht um ein Gefühl. Es geht darum, gemeinsam etwas zu erleben. Dazu tragen Kinos maßgeblich bei, weswegen sich die Damen und Herren von NBC Universal besser noch einmal eine neue Strategie ausdenken.







