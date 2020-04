Page Content

​​Das Jahr begann furios. Mit Bad Boys for Life und Birds of Prey startete das Kinojahr mit einer unvergleichlichen Energie, um dann zum Stillstand zu kommen. Statt die Situation als Stillstand zu betrachten, kann man das Ganze jedoch auch als Standby sehen. Wie der Wecker den man morgens auf schlummern stellt, damit er einen fünf Minuten später wieder aus dem Schlaf reißt. Nach diesem Standby wird es also furios weiter gehen.

Mit Mulan​ wird, hoffentlich, ab Sommer das heiß ersehnte Disney-Remake in die Kinos kommen. Während auf den Drachen Mushu wohl verzichtet wird, wird es stattdessen einen Phoenix geben. Mit Liu Yifei ist zudem eine der vier Dan-Schauspielerinnen in der Hauptrolle zu sehen.







Gal Gadot und Wonder Woman ​​hat sich als eine gut harmonierende Kombination herausgestellt. Dementsprechend hat Warner Bros. kräftig in die Fortsetzung Wonder Woman 1984 investiert. Die Handlung ist in den 1980er Jahren angesiedelt und die Superheldin trifft dort überraschend ihren eigentlich verstorbenen Lover. Wenn das mal kein Plot-twist ist.