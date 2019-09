Das Leben genießen

Page Content

​Khalid ist längst kein Geheimtipp mehr. Schon 2016, im zarten Alter von 18 Jahren, schaffte der R'n'B-Sänger den Durchbruch in den USA. Seitdem arbeitet er mit den ganz großen des Musikgeschäfts zusammen, wurde zum Beispiel von Kendrick Lamar, Calvin Harris, Imagine Dragons, Billie Eilish, Ed Sheeran oder Shawn Mendes gefeatured. In Deutschland dürften die meisten seine Stimme aus dem Song Eastside von benny blanco kennen. Aber was sind das für Lieder, die dem jungen Amerikaner so einen Erfolg bescherten? „In meinen Songs geht es darum, sein Leben zu genießen und auch mit schwierigen Zeiten klarzukommen; weiterzumachen, wenn es gerade nicht so gut läuft,“ erklärt Khalid im Interview mit juice. Seine entspannte, bodenständige Musik schlägt sich auch in seinen Auftritten wieder. Mit breitem Lächeln und seiner warmen, relaxten Persönlichkeit habe er das Publikum binnen kürzester Zeit auf seine Seite gezogen, so Metro. Ein positives und hoffnungsvolles Bild in einer Zeit, in der ein beträchtlicher Teil der populären Musik Exzess und Drogen in den Vordergrund stellt.



​Am ​​6. Oktober stattet der 21-jährige Khalid der Rockhal in Luxemburg einen Besuch ab. hunderttausend.de verlost 2x2 Tickets für das Konzert des jungen Ausnahmekünstlers, dessen Name in Zukunft noch öfter zu hören sein dürfte.

