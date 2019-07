Page Content

Die Live-Auftritte vor großem Publikum ist Teil der umfassenden Talentförderung der drei Finalisten des neuen Wettbewerbs. Karo Lynn wurde vor ihren Auftritten gemeinsam mit der Berliner Postpunk-Band Kann Karate und dem hannoveraner Pop-Trio C for Caroline im Rahmen eines Final-Konzerts Mitte März in Berlin intensiv gecoacht. Ein zweitägiger Workshop mit zehn Musik-Profis beinhaltete u.a. Produktion, Songwriting, Live-Performance, Management und Social-Media. Neben den prominenten Musik-Profis engagierten sich dabei auch Produzenten und Berater von Tokio Hotel, a-ha, Nico Santos, den Fantastischen Vier sowie die Macher von DELUXE MUSIC TV. Zusätzlich erhielt die Leipzigerin ein Preisgeld von 5.000 Euro für ihre Musikprojekte.













Foto zVg: Jannis Döring/ Bildrechte Köstritzer

Im Frühjahr wurde Karo Lynn aus über 500 Bands und Musikern von einer elfköpfigen Jury mit Musikprofis wie Markus Kavka (MTV), Frank Dellé (Seeed), Michael Schulte​ sowie schließlich Rea Garvey ​als Köstritzer Fresh Talent 2019 gekürt und professionell gecoacht. „Karo Lynn hat uns mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrer emotionalen Performance mehr als begeistert und ich freue mich auf ihren ersten Auftritt bei meiner Tour“, so Rea Garvey. Die Musikerin spielt neben Support Act Ryan Sheridan aus Irland im Vorprogramm. „Es wird ein krasses Erlebnis und ich freue mich riesig auf den Auftritt als Opener vor Ryan und vor Rea in der Wahnsinnskulisse des Amphitheaters in Trier“, sagt die Leipziger Singer-Songwriterin. „Das Coaching in Berlin war eine tolle Vorbereitung und hat mir bereits viele Türen geöffnet“, so Karo Lynn weiter.