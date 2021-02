Neues Jugendmagazin zur Landtagswahl

Page Content

​"wirklich\\wahr wahlen" ist ein neues Informationsangebot der Jugendpresse Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (LpB) zur Landtagswahl. Das umfangreiche Magazin mit erweitertem Online-Angebot bietet Orientierung für Jugendliche sowie Erstwählerinnen und Erstwähler, welche Corona-​​bedingt die Kandidatinnen und Kandidaten nicht bei persönlichen Auftritten vor großem Publikum erleben können.

Das Magazin ab sofort kostenlos bei der Landeszentrale für politische Bildung, Am Kronberger Hof 6 in 55116 Mainz (lpb.versand@politische-bildung-rlp.de) erhältlich.



"wirklich\\wahr wahlen" bietet Informationen, Daten und Fakten rund um die Wahl und die Landespolitik in Rheinland-Pfalz. Herzstück sind Interviews mit den rheinland-pfälzischen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien. Im Fokus der einstündigen Gespräche standen jugendrelevante Themen wie Bildung, Digitalisierung und Mobilität sowie der Umgang mit den Herausforderungen der Corona-Krise.



Die Redaktion besteht aus dem Team der Jugendpresse Rheinland-Pfalz. Die Chefredaktion hat Florian Schlecht, Landeskorrespondent beim "Trierischen Volksfreund", übernommen.



Ein erweitertes Online-Angebot mit Langversionen der Interviews ist online unter wahlen.wirklichwahr.org kostenfrei abrufbar. So sind die Inhalte trotz Schulschließungen, Homeoffice und Fernunterricht jederzeit zugänglich.

