Jugend-Theaterfestival zu Gast in Trier

Trier (red). Nach Ludwigshafen und Neuwied findet das Theatertreffen 2022 erstmalig in Trier statt und präsentiert insgesamt sechs Theaterproduktionen aus Rheinland-Pfalz sowie ein Gastspiel aus Hessen. Schirmherrin des Projektes ist Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz, Katharina Binz. Begleitet wird das Festival vom AK Südwest der ASSITEJ, einem Zusammenschluss professioneller Kinder- und Jugendtheater der Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland.







Ziel des jährlich stattfindenden Theatertreffens ist es, den Kinder- und Jugendtheatern in Rheinland-Pfalz ein Schaufenster für die Präsentation ihrer Arbeit zu bieten und den Kindern und Jugendlichen am jeweiligen Veranstaltungsort den Zugang zu vielfältigen Theaterformen zu ermöglichen. Darüber hinaus findet im Rahmen des Festivals der Fachaustausch mit Kolleg*innen des Kinder- und Jugendtheaters untereinander und aus anderen Bundesländern statt.





Gastgeber und Hauptspielort ist das Kulturzentrum TUFA Trier, ein weiterer Spielort ist die Europäische Kunstakademie Trier und die Nelson Mandela Realschule plus. Die Produktionen für unterschiedliche Altersgruppen werden vom 15. bis 17. September 2022 gezeigt, eröffnet wird das Festival mit dem Trierer Jugendstück ‚Windzeit Wolfszeit‘ des Kulturlabor Trier am 15. September um 17 Uhr.





Desweiteren mit Produktionen vertreten sind das Pfalztheater Kaiserslautern, Chawwerusch Herxheim, die KiTZ Theaterkumpanei Ludwigshafen, die Freie Bühne Neuwied, das Theater Gruene Sosse aus Frankfurt a.M. und Leni Bohrmann aus Neustadt an der Weinstraße.





Neben den frei verkäuflichen Familienaufführungen gibt es zusätzlich an den Vormittagen Aufführungen für Schulklassen, die Anmeldung erfolgt direkt über das Büro der TUFA Trier über info@tufa-trier.de.





Unterstützt wird das Festival vom Ministerium für Familien, Frauen, Kultur und Integration, dem Kultursommer RLP, der Stadt Trier, der Sparkasse Trier und der Lotto Stiftung RLP.





KOPFÜBER 2022 - Programm







D onnerstag, 15.09.2022

11:20 Uhr - Schulvorstellun g - Nelson Mandela Realschule plus Pfalztheater Kaiserslautern: Deine Helden – meine Träume

Klassenzimmerstück von Karen Köhler

Ein Brief – damit hat alles angefangen. Oder aufgehört. Wie man’s eben nimmt. Nun ist Jonas hier, um diesen Brief wiederzufinden. Genau hier ist er auch zur Schule gegangen, genau hier hat er auch gesessen und darauf gehofft, dass Jessica ihn bemerkt. Die hatte aber leider nur Augen für Jonas‘ besten Freund Mo. Der hat ihm versprochen, dass da nichts laufen wird – großes Boxerehrenwort. Um Jessica doch irgendwie näher zu kommen, freundet sich Jonas mit ihrem großen Bruder Heiko an. Der hat ein Auto, kauft ihm Bier und hat einen coolen Freundeskreis, der Jonas sofort aufnimmt. Dass deren Musik und deren Parolen immer ausländerfeindlicher werden, schiebt Jonas lange von sich weg, obwohl die Anfeindungen seiner neuen Freunde sich schon bald gegen Mo richten. Als Mo dann aber – trotz Boxerehrenwort und allem – etwas mit Jessi anfängt, begeht Jonas einen folgenschweren Fehler.



17:00 Uhr - Tuchfabrik, Großer Saal

Duplex Joka in Kooperation mit Kulturlabor e.V., Trier: WINDZEIT WOLFSZEIT

Eine Multimediaperformance rund um die nordische Götter- und Sagenwelt



Alle kennen „Game of Thrones“ und „Herr der Ringe“ – aber wer kennt die Edda? Die Edda ist eine Jahrhunderte alte Sammlung nordischer Götter- und Heldensagen. Die Geschichten einer Welt, die einmal war und nicht mehr ist, deren Motive sich aber überall wiederfinden in unserem Kulturgut: In Opern, in Fantasy-Filmen und -Büchern, in Computerspielen, in Liedern und Texten. WINDZEIT WOLFSZEIT wirft einen aktuellen Blick auf uralte (nord)europäische Mythen und befragt sie in einer eigenen Dramatisierung nach ihrer Gültigkeit für die Gegenwart. Durch den innovativen Einsatz digitaler Medien entstehen neue Verbindungen von Sounddesign, Videokunst, Live-Animation und Live-Schauspiel für junges Publikum.





Freitag, 16. September 2022



Europäische Kunstakademie C hawwerusch, Herxheim: Lauf Rad, lauf! 9:00 Uhr -

Drei begeisterte Fahrradfahrer*innen nehmen uns mit auf eine Reise in die Vergangenheit:

Karl und — in unserer Geschichte — seine einzige Schwester Amalia leben unter der Fuchtel ihres alleinerziehenden Vaters. Dieser Polizeidirektor und spätere Oberhofrichter hat wenig Verständnis für die Leidenschaft seiner Kinder: das Erfinden von Flugmaschinen, von Sparöfen, Spaghetti-Eismaschinen und einer Kutsche ohne Pferde. Lauter verrückte Ideen, auf die die Kinder während diverser Ausbrüche von Zuhause kommen. Doch diese Erfindungen stoßen weder beim Vater, noch an oberster Stelle, nämlich beim Fürsten, noch beim Volk auf Interesse. Als Karl und Amalia auf dem Maimarkt in Mannheim schließlich das Laufrad wieder einmal erfolglos anzupreisen versuchen, stellt sich ein maskierter Mann vor, dem das Velociped sehr gefällt und der Karl eine besondere Wette anbietet. Verliert Karl die Wette, muss er sich mit dem Unbekannten duellieren.

Wird Karl die Wette gewinnen und wer ist der geheimnisvolle Maskierte?



Anmeldung und Info unter: info@tufa-trier.de / 0651 718 2412



5 € pro SchülerIn / Begleitpersonen ab 10 SchülerInnen frei







1 1:00 Uhr - Tuchfabrik, Kleiner Saal

Leni Bohrmann, Neustadt a.d.W.: ​ALICE – ein Live-Hörspiel

Eine Stimme, eine Loop-Station und verschiedene Musikinstrumente – damit erzählt die Schauspielerin Leni Bohrmann die Geschichte von Alice, die dem weißen Kaninchen ins Wunderland folgt, völlig neu. Mit Klängen, Geräuschen, Gesang und Musik werden die skurrile Charaktere und phantastische Atmosphären zum Leben erweckt. Der Hutmacher lässt die Teetassen tanzen, die Wasserpfeife der blauen Raupe blubbert, das schrille Lachen der Herzkönigin klingelt in den Ohren, da ertönt leise ein Glockenspiel, als die Grinsekatze erscheint und wieder verschwindet. Alice sucht sich traumartig einen Weg durch diese bizarre Welt, die sie zu überwältigen droht, wenn sie sich nicht rechtzeitig an etwas sehr wichtiges erinnert...



Anmeldung und Info unter: info@tufa-trier.de / 0651 718 2412

5 € pro SchülerIn / Begleitpersonen ab 10 SchülerInnen frei

16:00 Uhr - Tuchfabrik, Großer Saal



Freie Bühne Neuwied: Juri und das AlpakaLamaDrama

Der kleine Zirkus Aruba tourt von Ort zu Ort und verdient dabei gerade so viel Geld, dass es zum leben reicht. Doch Juri und sein Alpaka werden zu den Stars des Zirkus und die Geschäfte laufen immer besser, sogar so gut, dass der Zirkusdirektor überlegt, ein größeres Zelt zu kaufen. Doch dann taucht die Zirkusdirektorin vom großen Zirkus Kosnoj auf und will Juri und sein Alpaka unbedingt für ihren Zirkus gewinnen. Dafür ist ihr jedes Mittel recht. Doch wenn Juri geht, wäre dies der Untergang für den kleinen Zirkus Aruba.





Samstag, 17. September 2022

11:00 Uhr - Europäische Kunstakademie



TheaterGrueneSos se, Frankfurt a.M.: Tiere, die lügen



Ich lüge nie. Ich kann gar nicht lügen.

Es rumpelt und rauscht, krächzt und kracht und dann sind sie da. Drei Figuren, die alles sein können – Menschen, Tiere, Worte oder Fabelwesen. Sie surfen am Gaumensegel, fabulieren und prahlen, stottern und schweigen… sie erzählen vom Ursprung der Welt, oder aber vom Ursprung der Sprache. Oder aber sie springen von Ursprung zu Ursprung, sie schichten Geschichten, sie verstricken sich in raffinierten Lügennetzen bis alle Stricke reißen und dann… Dann muss

man eben neu ansetzen: Kannst du mich mal was fragen? Kannst du etwas sagen, das noch nie vorher gesagt wurde? Kannst du auch einfach mal nichts sagen?

Fantasievoll und eigensinnig spielt „Tiere die lügen“ mit Möglichkeiten und Grenzen der Sprache. Die Performance versucht sich lustvoll an einer Umordnung, indem sie zeigt, wie Sprache Grenzen setzt und das Publikum dazu ermutigt seine eigene Sprache zu finden.



16:00 Uhr - Tuchfabrik, Großer Saal



KiTZ Theaterkumpanei, Ludwigshafen: Albin und Lila nach einer Geschichte von Rafik Sch ami

Alles läuft prima auf dem Bauernhof.

Die Schweine suhlen sich in ihrer Pfütze, die Hühner scharren und picken und der Hahn hat einen prächtigen Misthaufen. Alle sind glücklich und zufrieden. Alle? Nein, nicht alle. Das Schwein Albin ist unglücklich. Denn alles an Albin ist weiß - Rüssel, Schwarte und Ringelschwänzchen. Kein Schwein will mit „Quarkhaufen“ Albin spielen. Gerade als er wieder mal unglücklich in seinem alten Autoreifen hockt, trifft er Lila, ein Huhn, das keine Eier mehr legen kann.

Die beiden Außenseiter freunden sich an, erzählen sich Geschichten und betrachten nachts heimlich den Mond. Bald wird Ihnen klar, wie wertvoll ihre Freundschaft ist. Als der fiese Fuchs den Hof bedroht, haben alle durch den cleveren Albin und die mutige Lila noch einmal Schwein gehabt.





Tickets unter: www.ticket-regional.de

Eintritt: VVK: 7/10 € inkl. Geb.



Festivalpass: 20/30 € inkl. Geb. (gültig für alle 4 Veranstaltungen)