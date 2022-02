Jana Schröder wird neue Tufa-Chefin

Page Content

​Trier (Stadt/red). Die Stelle war neu zu besetzen, da Teneka Beckers nach 14 Jahren in der Geschäftsführung als Projektkoordinatorin und Gesamtleitung des Kultursommers zur Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur wechselt.

Kulturdezernent Markus Nöhl sagt: "Ich freue mich, dass wir im Auswahlverfahren eine gute Besetzung gefunden haben. Jana Schröder verfügt über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten und besitzt auch die erforderliche Energie, die es braucht, um ein so vielfältiges Haus zu leiten. Jana Schröder steht zum einem für Kontinuität, gleichzeitig wird sie gemeinsam mit dem TUFA-Team auch viele neue Projekte und Ideen in das Haus einbringen, auf die ich schon sehr gespannt bin - die TUFA und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei ihr in den besten Händen!"

Bereits seit drei Jahren ist Jana Schröder im Auftrag der Stadt als stellvertretende Geschäftsführerin der Tuchfabrik Trier beschäftigt. Die 30-Jährige übernimmt nun die Leitung der Kultureinrichtung, die mit rund 400 Veranstaltungen und 70 000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr das größte soziokulturelle Zentrum in Rheinland-Pfalz ist.

Ursprünglich aus der Nähe von Koblenz stammend, studierte Jana Schröder unter anderem Kunstgeschichte und Germanistik an der Universität Trier, war in verschiedenen Kulturstandorten der Stadt beschäftigt, darunter auch mehrere Jahre an der Europäischen Kunstakademie Trier. In ihrem beruflichen Werdegang legte sie darüber hinaus Schwerpunkte in den Bereichen Marketing, Öffentlichkeits- und Medienarbeit. In ihrer bisherigen Position als stellvertretende Geschäftsführerin leitete sie den Ausstellungsbereich der Tufa, war zuständig für das Marketing sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Hauses und übernahm die organisatorische Abwicklung kultureller Projekte.

Als künftige Leiterin freut Jana Schröder sich nun auf neue Herausforderungen: "Die Tufa ist ein einzigartiger, sehr lebendiger Ort, an dem sich ganz unterschiedliche Kulturakteurinnen und -akteure der Region vernetzen. Teneka Beckers hat das Haus vorangebracht und ich freue mich sehr darauf, nun ihre Nachfolge antreten zu können. Die Perspektiven sind auch im Hinblick auf den Anbau sehr spannend, und ich hoffe, auch für jüngere Generationen neue Akzente setzen zu können."

Auch der Vorsitzende des Tufa e.V. Klaus Reeh blickt optimistisch in die Zukunft: "Der Vorstand des Tuchfabrik Trier e.V. ist davon überzeugt, dass die Leitung der TUFA bei Jana Schröder in guten Händen liegt und freut sich auf eine Fortsetzung der guten Zusammenarbeit mit der Stadt Trier."

Die Stelle der Leitung des Kultur- und Kommunikationszentrums Tuchfabrik Trier wird zunächst nur für ein Jahr bei der Stadt Trier besetzt. In dieser Zeit wird die zukünftige Struktur des Zentrums mit der Kommunalaufsicht geklärt. Diese hatte hier Klärungsbedarfe angemeldet. Kulturdezernent Markus Nöhl zeigt sich zuversichtlich, eine gute Lösung zu finden: "Wir sind im Gespräch mit der Kommunalaufsicht und möchten gemeinsam eine gute Lösung für alle finden."